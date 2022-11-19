Annelikte kritik yaş 35! Kısırlık, kadınlar arasında giderek yaygınlaşıyor





BELİRTİ VERMEZ

Kısırlık, en az bir yıl ya da 35 yaşın üzerindeyse 6 ay denemeden sonra hamile kalınamaması anlamına geliyor. Kadınlarda kısırlık, yaş, kilo, fiziksel problemler, hormon problemleri, yaşam tarzı veya çevresel faktörlerden kaynaklanabiliyor. Kişide herhangi bir kısırlık belirtisi olmayabilir ve bu nedenle kısırlık fark edilmeyebiliyor. Pek çok sağlık durumu kadınların hamile kalmasını zorlaştırabiliyor. Kadınlarda adet döngüsündeki ve yumurtlamadaki değişiklikler kısırlığa bağlı bir hastalığın belirtisi olabiliyor.