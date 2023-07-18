Anneliğin yolu doğru besinlerden geçiyor! İşte hamile kalmayı kolaylaştıran besinler

Kısırlık, günümüz çiftlerinin çocuk sahibi olmasını engelliyor. Anneliğin yolu ise doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. Yeşim Yerçok hamile kalmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor:

FASULYE: Harvard School of Public Health'de yapılan araştırmaya göre doğruganlığı artırır. Kısırlığı bitirir.

YEŞİLLİKLER: Ispanak, marul, roka, brokoli yüksek miktarda folat içerir. Sperm kalitesini artırır. Düşük riskini azaltır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: İçerdiği demir sayesinde gebelik şansını yüzde 40 artırır.

ZEYTİNYAĞI: Yumurtlama, döllenme ve embrionun erken dönemde gelişimini olumsuz etkileyen bazı faktörleri azaltır.

SOMON BALIĞI: Üreme hormonlarının düzenli salınımına yardımcı olur.

DONDURMA: The Nurses Health Study'e göre günde 1 veya 2 porsiyon dondurma yemek yumurtlama kapasitesini artırır. Yumurtlama döngüsünü destekler.

VÜCUDUN DOKTORU

Büyük çoğunluğu güneş ışığından alınan D vitamini, insan sağlığında hayati önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, bu vitaminin en fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulunduğuna dikkat çekiyor. D vitamini eksikliğinin kanser ve diyabet başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açtığını belirtiyor. "D vitamini eksikliği kronik yorgunluk, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açar. D vitamini eksikliği, kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve çocuklarda raşitizm denen hastalığa yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Fazla D vitamininin böbrek ve kalp yetmezliğine yol açtığını sözlerine ekliyor.

AĞIZ KOKUSUNA KARŞI REZENE

Sindirimi hızlandıran rezene çayı, kabızlığı ve hazımsızlığı engeller. ülsere neden olan mide problemlerini bitirir. Ağız kokusunu azaltır. Zayıflatır. Öksürüğü keser. Tansiyonu dengeler. Baş ağrısını dindirir.

SİNDİRİME PANCAR

Vitamin deposu kırmızı pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekler. Alzheimer'la savaşır. Kalbi korur. Kansere savaş açar. Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır.

SİVİLCEYE KEKİK YAĞI

Kekik yağı, solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eder. Antioksidan etkisiyle kanserle savaşır. Kemik ve eklem ağrılarına iyi gelir. Öksürüğü dindirir. Sivilceleri temizler. Ağız kokusunu bitirir.

KARADUT KANSERİ UNUT

Pembeye çalan mor rengiyle büyüleyen karadut, ağızda hemen dağılması ve muhteşem aromasıyla biliniyor. Uzman Diyetisyen Şükra Can Gülşen, karadutun faydalarını sıralıyor: İçerdiği multivitaminlerle bağışıklığı koruyor. Hastalıkları karşı tam bir koruma kalkanı oluyor. Tip 1-Tip 2 diyabeti yani halk dilinde şeker hastalığını önlüyor. Kan şekerini düzenliyor. Meme, yemek borusu, deri, kolon, prostat ve pankreasın kanserini önlüyor. Cildi güzelleştiriyor. Ağrı kesici özelliği bulunuyor. Sadece meyvesi değil, yaprağı da adet sancısı gibi yoğun ağrıları azaltıyor. Yarayı iyileştiriyor. Dişleri ve kemikleri güçlendiriyor.