Anneliği ertelemeyin! Yumurta azalması kısırlığı beraberinde getiriyor

Günümüzde kadınlar kariyer planı nedeniyle anne olma hayallerini erteliyor. Ancak bu durum, yumurta rezervinin azalmasına bağlı olarak kısırlığı beraberinde getiriyor. Doğurganlık kapasitesinin azalması nedeniyle yumurta dondurma işlemi hayalleri canlı tutmak için ön plana çıkıyor. Yumurta rezervi düşüklüğü tespit edilen her kadın yumurta dondurma işleminden faydalanabiliyor. Prof. Dr. Ebru Çöğendez, merak edilen soruları yanıtlıyor.

Düşük yumurta rezervi nedir?

Yumurtalık rezervi, bir kadının iki yumurtalığında kalan üreme potansiyelini ifade eder. Yumurtalıklardaki üreme potansiyelinin kaybıdır. Kadınlar üretecekleri tüm yumurtalarla doğmakta ve yumurta ilerleyen yaşla birlikte azalır.

Nasıl tespit edilir?

Bazı testler yapılır. İlk olarak adetin 2. ya da 3. günü bazal hormon olarak adlandırdığımız FSH ve E2 hormon düzeylerine bakılır. Anti-Müllerian Hormon testi yapılabilmektedir.

Hangi yaşta bakılması gerekiyor?

35–40 yaş arasında yumurta rezervi kaybı hızlanmakta ve son nokta menopoz olmaktadır.

Dondurma işlemi nasıl yapılır?

Yumurtalıkları uyarmak amacıyla hormon ilaçları kullanılır. Ultrason ile yumurta gelişimi takip edilir. Ne kadar fazla sayıda yumurta dondurulursa gebelik elde etme şansı o kadar yüksek olur.

Bir yumurta ile tüp bebek olur mu?

Bir yumurta ile bebek sahibi olunabilmektedir. Eğer matür yani M2 olgun yumurtaysa gebelik şansı bulunmaktadır.



YOĞURTLA GÖBEĞİ ERİTİN

Ceviz tüketimi karındaki yağlanmaları bitiriyor. Yine brokoli ve yoğurt da göbeği eritiyor.

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