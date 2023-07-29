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Aman dikkat! Kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlık daha sık görüldü

Fazla kilo, özellikle erkeklerde büyük sıkıntılara yol açıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlığın daha sık görüldüğünü belirtirken uzmanlar, Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023 Güncelleme 29 Temmuz 2023
Aman dikkat! Kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlık daha sık görüldü

Eskiler, 'Bir dirhem et, bin ayıp örter' diyor ancak fazla kilo başımıza dert açıyor! Beslenme şekli ve alışkanlıklarının sonucu olarak ortaya çıkan fazla kilo, üreme sağlığını da bozuyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlığın daha sık görüldüğünü belirtiyor.

"Yapılan laboratuvar çalışmaları, kilo problemine bağlı olarak testisten salgılanan bazı moleküllerin eksildiğini ve üreme yeteneğinin doğrudan azaldığını ortaya koymaktadır. Akdeniz tipi beslenme şekli benimseyip antioksidan içerikli yiyecekler tüketerek erkekte üreme sağlığını koruyabiliriz" diyor. Prof. Dr. Bülent Erol, kısırlığı bitirecek önerileri sıralıyor. Günlük yürüyüşler ve egzersizler yapın. Akdeniz tarzı beslenin. Daha az kırmızı et, daha çok sebze ve meyve tüketin. Nar, böğürtlen, çilek, karadut gibi antioksidan içeren kırmızı meyveler tüketin. Zerdeçal, kimyon, zencefil, keklik otu gibi baharatları çok sevin.

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