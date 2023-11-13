Alzheimer’ı unutun gitsin! Aman dikkat: Alzheimer, 40-50 yaş arasındaki kişilerde de görülüyor

Günlük hayatta sık yaşanan unutkanlık haliyle kendisini gösteren Alzheimer, henüz tedavi edilemeyen bir hastalık... Nöroloji Uzmanı Dr. İzzet Demirci, genellikle yaşlılık hastalığı olarak bilinen Alzheimer'ın 40-50 yaş arası kişilerde yüzde 5 oranında görüldüğüne dikkat çekiyor. RİSK YAŞLA ARTAR Günlük yaşamda hayatı etkilemeye başlayan unutkanlık, eşyaları yanlış yerleştirme, zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar yaşayan kişilerin Nöroloji Uzmanına muayene olması gerektiğini belirtiyor. Hastalığın genetik faktörlerle de oldukça bağlantısı olduğunu belirten Dr. Demirci, "Alzheimer'la ilgili ilerleyen yaş, aile öyküsü ve genetik yatkınlık gibi değiştirileme- yen etkenler vardır. Hastalık, 65 yaşından sonra sıklaşır ve her 5 yılda bir oran ikiye katlanır" diyor. Alzheimer'ın kalp hastalığı ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Dr. Demirci, şöyle devam ediyor: Kalp sağlığının da Alzheimer hastalığı ile yakın ilgisi vardır. Kalbin pompaladığı kanın yüzde 20-25'i beyin tarafından kullanılır. Kalp ve damar sağlığını etkileyen yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek kolesterol seviyeleri de bu açıdan önem kazanmaktadır...

NELER YEMELİ?

Alzheimer'dan korunmak için kaliteli bir beslenme tarzına sahip olmak gerekiyor. Bunun için fast food alışkanlığından vazgeçerek yağlı, tuzlu, kızarmış ve hazır yiyeceklerden uzak durulması öneriliyor. Çünkü bu tür beslenme alışkanlıkları kalp damarlarına olduğu kadar beyin damarlarına da zarar veriyor. Kalp dostu besinlerden oluşan; zeytinyağı, balık, meyve ve sebze ağırlıklı olan, kurubaklagilleri de içeren besinler ise Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlıyor.

SPOR ŞART

Uzmanlar, Alzheimer'dan korunmak için sosyal aktivitelere ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor. Kitap okumayı, bulmaca çözmeyi ve spor yapmayı tavsiye ediyor.



Nöroloji Uzmanı Dr. İzzet Demirci, Alzheimer'dan korunmada beslenmenin önemine değiniyor. Özellikle bitter çikolatanın, beyin hücrelerini beslediğinin altını çiziyor. "Siyah çikolatanın içerisindeki resveratrol, bilişsel gerilemeyi geciktirir. Günde bir-iki parça bitter çikolata tüketmenin zihinsel gerilemeyi azaltır" diyor.