Alzheimer riski fast food ve hareketsiz yaşamla artıyor: Uzmanlardan Akdeniz tipi beslenme uyarısı

Türkiye'de yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığında risk faktörlerinin başında sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam geliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen, yüksek kolesterolün beyin damarlarına zarar verdiğini belirterek, kalp dostu Akdeniz tipi beslenme ve somon gibi yağlı balıkların tüketilmesini öneriyor. Tedavide ise ilaçların yanı sıra Transkranyal Pulse Stimulasyon gibi yeni yöntemler dikkat çekiyor.

30 Ağustos 2025
Alzheimer hastalığı, Türkiye'de yaklaşık 400 bin, dünyada 10 milyon kişide teşhis ediliyor. Genellikle ileri yaşlarda görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen, "Hareketsiz yaşam ve fast- food tarzı beslenmenin bu artışın en büyük nedeni olduğu bilinmektedir. Yüksek kolesterol, kalp damarlarını tıkayarak beyin damarlarına zarar verir ve böylece Alzheimer riskini artırır. Bu yüzden kalp ve damar dostu besinlerden oluşan Akdeniz tipi beslenmeye geçilmelidir. Alabalık ve somon Alzheimer riskini düşürüyor." diyor.

Hastalığın tedavisinde ilaç tedavisiyle beraber hastanın zihinsel kapasitesinin düzeltilmesi ve günlük yaşamının kolaylaştırılmasının amaçlandığını ifade eden Ruşen, "Alzheimer hastalığında kullanılan spesifik ultrason dalgası tedavilerinden Transkranyal Pulse Stimulasyon yöntemidir." diye konuşuyor.

