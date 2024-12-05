Alzheimer kaygı yaratıyor

İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle insan ömrünün uzamasıyla birlikte nörolojik hastalıkların görülme sıklığı giderek yaygınlaşıyor. Şüphesiz bu rahatsızlıkların başında Alzheimer geliyor. Günümüzde sık rastlanan, bu nedenle gündelik dilimize de yerleşen bu hastalık, tüm dünyada 47 milyon kişiyi etkiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Gökçen Hatipoğlu, hastalığın görülme oranları ve ayırt edici belirtileriyle ilgili bilgilendiriyor.

YAYGINLAŞIYOR

Alzheimer, beynin bazı bölümlerinin zaman içinde giderek hasarlanması sonucu başta bellek olmak üzere tüm entelektüel faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulma ile kendini gösteriyor. Unutkanlık, Alzheimer'ın toplumda en çok bilinen belirtisi olarak ilk sırada yer alıyor. Ancak unutkanlığın her zaman Alzheimer'e işaret etmediğini de bilmek gerekiyor. Dr. Gökçen Hatipoğlu "Vitamin eksikliği, tiroit fonksiyon bozukluğu, depresyon, kişide adeta bir Alzheimer gelişmişçesine unutkanlığa sebebiyet verebilir" bilgisini veriyor. Toplumda demans ve Alzheimer'ın aynı hastalık olduğuna dair yanlış bir inanış bulunuyor. Ancak Dr. Hatipoğlu, bunların iki ayrı hastalık olduğuna dikkat çekiyor.

İKİSİ FARKLI

Bu iki hastalığın ortak belirtilerinden birinin unutkanlık olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: Alzheimer bir yaşlılık hastalığıdır. 60–65 yaşlarından sonra görmeyi bekliyoruz. Ancak demans dediğimiz bunama genel bir tanı. Bazı durumlarda genç yaşlarda da bunama görebiliyoruz.