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Alzheimer Belirtileri Nelerdir?

Çok sayıda insan, ağızda metalik bir tatla mücadele ediyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, hangi durumlarda yaşadığını söylüyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Alzheimer Belirtileri Nelerdir?

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Çok sayıda insan, ağızda metalik bir tatla mücadele ediyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, hangi durumlarda yaşadığını söylüyor:

DİŞ SAĞLIĞININ BOZULMASI: Günlük yaşamınızda fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal etme neden olur. BÖBREK YETMEZLİĞİ: Yoğun metalik tada yol açabilir.

NÖROLOJİK HASTALIKLAR: Alzheimer gibi hastalıklar, ağzınızdaki tat tomurcuklarının beyninize gönderdiği sinyalleri yanlış yorumlayarak metalik bir tada veya iştah kaybına neden olabilir.

DÜŞÜK KAN ŞEKERİ VE DİYABET: Tat bozuklukları dolayısıyla metal tadı algılamasına yol açabilir. GIDA ALERJİLERİ: Alerjisi olan kişiler, geçici metalik tat ataklarına sahip olma eğilimindedir.

HAMİLELİK: Hamilelik sırasında duyularda ciddi değişikliler yaşanabilir.

SİNÜS SORUNLARI: Sinüs durumlarında ağzınızdaki tat da değişiklikler olabilir.

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