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Alzheimer 65 yaşını bekler!

Nörolojik hastalıklar, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Kunt, Alzheimer'ın belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024
Alzheimer 65 yaşını bekler!

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Nörolojik hastalıklar, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Kunt, Alzheimer'ın belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor. Alzheimer hastalığı bunama yani demans kategorisinde değerlendiriliyor. Hastalık zaman içinde beyindeki hücrelerin çevresinde beta amiloid plakların oluşmasına bağlı olarak bu hücrelerin ölmesiyle ortaya çıkıyor.

Genellikle 65 yaş ve üzerinde görülüyor. Dr. Refik Kunt, "Alzheimer tedavisinde esas olan; semptomları azaltarak, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmaktır" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Yaygın görülen Alzheimer belirtileriyle ilgili de şunları söylüyor: Hastalar kişileri, nesneleri, adresleri, sayıları, tarihleri hatırlamakta zorlanma, gün ve ayların sıralamasını unutma, iyi bilinen yer ve adreslerde bile kaybolma durumları görülür. Uyku düzeni, sağlıklı beslenme ve egzersiz, Alzheimer riskini azaltmaktadır.

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