Aktif mesane kadınların hayatını kabusa çeviriyor!





ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN REÇETE

Anne sütü hem anne hem de bebek için mucizevi etki gösteriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, bebeklerin ilk 6 ay mutlaka anne sütüyle beslenmesi gerektiğini söylüyor. Havuç, dereotu, arpa, yulaf, incir ve keten tohumu gibi besinlerin anne sütünü artırdığını belirten Prof. Dr. Karabayır, şöyle devam ediyor: Anne sütünün artmasını sağlayan en önemli faktör bebeği ilk aylarda, günde 8-12 kez emzirmektir. Anne sütü yetersizliği emzirme tekniğindeki sıkıntı nedeniyle bebeğin memeyi boşaltamamasından kaynaklanır.