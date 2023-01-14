Akıllı besinler!

İlerleyen yaş, beyin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Beyin sağlığını korumanın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:



Yeşil sebzeler: Lahana, ıspanak, karalahana ve brokoli, bolca K vitamini içerir. Hafızayı güçlendirir. Bilişsel gerilemeyi yavaşlatır.

Yağlı balık: Omega-3 deposu ton balığı, somon ve diğer yağlı balıklar, kandaki düşük beta amiloid seviyeleri ile ilişkilidir. Alzheimer hastalığı riskini azaltır.

Kabuklu yemişler ve tohumlar: Spesifik besinler değişiklik gösterse de, kabuklu yemişler ve tohumlar iyi bir protein, sağlıklı yağlar ve E vitamini kaynağıdır. Beyin hücrelerini güçlendirir.

C vitamini açısından yüksek meyveler: Araştırmalar, sağlıklı miktarda C vitamini almanın bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığına karşı koruduğunu gösterir.

Meyveler: Antioksidan açısından zengin olan meyveler, hafızayı güçlendirir.

Yumurta: Yüksek düzeyde B6 vitamini içerir. Bilişsel gerileme ve hafıza kaybına karşı korur. Demansı önler.

Avokado: 2018'de Tufts Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre avokado beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Beyni ve hafızayı güçlendirir.

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