İlerleyen yaş, beyin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Beyin sağlığını korumanın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:
Yeşil sebzeler: Lahana, ıspanak, karalahana ve brokoli, bolca K vitamini içerir. Hafızayı güçlendirir. Bilişsel gerilemeyi yavaşlatır.
Yağlı balık: Omega-3 deposu ton balığı, somon ve diğer yağlı balıklar, kandaki düşük beta amiloid seviyeleri ile ilişkilidir. Alzheimer hastalığı riskini azaltır.
Kabuklu yemişler ve tohumlar: Spesifik besinler değişiklik gösterse de, kabuklu yemişler ve tohumlar iyi bir protein, sağlıklı yağlar ve E vitamini kaynağıdır. Beyin hücrelerini güçlendirir.
C vitamini açısından yüksek meyveler: Araştırmalar, sağlıklı miktarda C vitamini almanın bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığına karşı koruduğunu gösterir.
Meyveler: Antioksidan açısından zengin olan meyveler, hafızayı güçlendirir.
Yumurta: Yüksek düzeyde B6 vitamini içerir. Bilişsel gerileme ve hafıza kaybına karşı korur. Demansı önler.
Avokado: 2018'de Tufts Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre avokado beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Beyni ve hafızayı güçlendirir.
- Sağlık
- 15.01.2023 Gazete
Akıllı besinler!
İlerleyen yaş, beyin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Beyin sağlığını korumanın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. İşte hafızayı güçlendiren besinler.
İlerleyen yaş, beyin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Beyin sağlığını korumanın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor: