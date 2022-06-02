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    Akciğer hastalığı astıma bir diş sarımsak! İçerisindeki quercetin kimyasalı sayesinde iltihabi engelliyor

    Kronik rahatsızlıkların başında gelen astıma karşı doğal ilac sarımsak. İçerisindeki quercetin kimyasalı sayesinde akciğerde meydana gelen iltihabı engelliyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Astıma bir diş sarımsak

    Kronik akciğer hastalıklarından astım, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, tedavisi ömür boyu süren bu hastalıkta doğru beslenmenin önemine değiniyor. İlaç tedavisinin yanında mutfağımızda bulunan besinler de bu hastalığın şikayetlerini azaltıyor. Sarımsak, içerisindeki quercetin adlı bir kimyasal içermesi sebebiyle akciğerde meydana gelen iltihabı engelliyor. Düzenli tüketildiğinde astım ataklarının şiddetini hafifletiyor.



    KESKİN GÖZLERE TERE
    Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. İçerdiği A vitaminiyle gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür. Böbrekleri güçlendirir. Kilo vermeye yardımcıdır.

    KANSIZLIĞA BULGUR
    Bulgur, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi ve saçı besler. Tokluk hissi sağlar.

    ÖKSÜRÜĞE VANİLYA
    Vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Mide bulantısını engeller.

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    Haberler Sağlık Akciğer hastalığı astıma bir diş sarımsak! İçerisindeki quercetin kimyasalı sayesinde iltihabi engelliyor
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