Akciğer hastalığı astıma bir diş sarımsak! İçerisindeki quercetin kimyasalı sayesinde iltihabi engelliyor

Kronik akciğer hastalıklarından astım, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, tedavisi ömür boyu süren bu hastalıkta doğru beslenmenin önemine değiniyor. İlaç tedavisinin yanında mutfağımızda bulunan besinler de bu hastalığın şikayetlerini azaltıyor. Sarımsak, içerisindeki quercetin adlı bir kimyasal içermesi sebebiyle akciğerde meydana gelen iltihabı engelliyor. Düzenli tüketildiğinde astım ataklarının şiddetini hafifletiyor.