Ailesinde bu hastalık olanlar dikkat: Kadınların kabusu miyom ilerleyen dönemlerde kısırlığa yol açıyor!

Rahmin kas hücrelerinde oluşan iyi huylu tümörlere, miyom deniyor. Doğurgan dönemdeki her 4 kadından birinde görülen bu hastalık, ilerleyen süreçte kısırlığa yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Neşet Gümüşburun, miyomun oluşmasında genetik, ailesel yatkınlık ve hormonal faktörlerinden etkisine değiniyor. Kadınların kabusu olan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

MENOPOZDA KÜÇÜLÜR

Miyomlar sıklıkla rahimde bulundukları yere göre sınıflandırılıyor. İntramural miyomlar rahim duvarında gelişiyor. Submukozal miyomlar rahimin iç kısmındaki endometriumun hemen altındaki miyometrial hücrelerden köken alıyor. Uzm. Dr. Gümüşburun, hormonal nedenlerden kaynaklanabilen miyomların menopoz döneminde kısmen küçüldüğünü söylüyor.

RİSK NEDEN ARTAR?

Araştırmalara göre çocuk doğurmak, miyom riskini azaltıyor. Ayrıca doğum kontrol ilaçları miyoma karşı koruyucu etki gösteriyor. Ancak kırmızı et tüketimi göreceli olarak miyom riskini artırdığı biliniyor. Bazı çalışmalar miyomlar ile obezite arasında ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Hipertansiyon ve miyomlar arasında pozitif bir ilişki bulunuyor.



KISIRLIK RİSKİ VAR

Miyomlar tek ya da çok sayıda, milimetrik ya da 20 cm boyutlarına kadar ulaşabilen çoğu iyi huylu tümörler olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle vajinal kanamanın artması, Pelvik baskı ve ağrı gibi şikayetlere neden oluyor. Miyomlar gebe kadınların yaklaşık yüzde 10'nunda görülüyor. Miyomlar, rahim içini ileri derecede bozmadıkları sürece kısırlığa sebep olabiliyor. Bu konuda miyomların büyüklüklerinden çok, bulundukları lokalizasyonları önem taşıyor.

NASIL TEDAVİ OLUNUR

Miyom tedavisi genel olarak, cerrahi yöntemlerle uygulanıyor. Ameliyat kararı hastanın yaşı, şikayeti, miyom sayısı ve yerleşimi ile hastanın çocuk sahibi olup olmadığına göre veriliyor. Hasta çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa, miyomun çıkarılması işlemi uygulanıyor. Hasta 40 yaşın üstündeyse tedavi rahmin tümüyle çıkarılması şeklinde gerçekleşiyor.