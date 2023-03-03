Ağzımızın tadı kaçmasın! Şikayetleri önemseyin vakit kaybetmeden doktora gidin...

Ağız kuruluğu, ağız içindeki tükürüğün azalmasıyla ortaya çıkıyor. Ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan, ağız kuruluğunda diş çürükleri, ağız içi enfeksiyon riskine değiniyor. "Ağız kuruluğu, tükürük bezlerinin ağız içini ıslak tutmak için yeterli tükürük üretemediği bir durumu ifade etmektedir. Tükürük, bakteriler tarafından üretilen asitleri etkisiz hale getirerek, diş çürümesini önler" diyor. Ağız kuruluğunun nedenlerini sıralıyor:



İLAÇLAR: Depresyon, yüksek tansiyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yanı sıra kas gevşeticiler ile ağrı kesici ilaçlar ağız kuruluğu yapabilir.



YAŞLANMA: Birçok kişi yaşlandıkça ağız kuruluğu yaşar. Bu duruma katkıda bulunan faktörler arasında belirli ilaçların kullanımı, vücudun ilaçları işleme yeteneğindeki değişiklikler, yetersiz beslenme ve uzun süreli sağlık sorunları yer alır.



KANSER TEDAVİSİ: Kemoterapi ilaçları tükürüğün yapısını ve üretilen miktarı değiştirebilir. Baş ve boynuna uygulanan radyasyon ya da ışın tedavileri tükürük bezlerine zarar vererek tükürük üretiminde belirgin bir azalmaya neden olabilir.



SINIR HASARI: Baş ve boyun bölgesindeki sinir hasarına neden olan bir yaralanma veya ameliyat, ağız kuruluğuna neden olabilir.



DİĞER SAĞLIK KOŞULLARI: Diyabet, felç, ağızdaki mantar enfeksiyonu veya Alzheimer hastalığı, Sjögren sendromu veya HIV/AIDS gibi otoimmün hastalıkları ağız kuruluğu yapabilir. Böbrek yetmezliği, tiroit, kansızlık ağız kuruluğunun nedenidir.



NASIL TEDBİR ALINMALI?

Ağız kuruluğunda tedavinin belirlenmesi için önce nedeninin bulunması gerekiyor. Öhcelikle ağız kuruluğuna neden olan ilaçlar değiştirilebiliyor. Eğer bu mümkün değilse belki doz miktarı azaltılabiliyor. Ağızı nemlendirecek ürünler kullanılabiliyor. Ağız kuruluğu için tasarlanmış gargaralar, diş çürümesine karşı koruma da sağlıyor. Tükürüğü uyaran ilaçlar kullanılabiliyor. Çürükleri önlemek için florürlü ilaçlar veya haftalık klorheksidin kullanılabiliyor.



BURUN TIKANIKLIĞI VARSA

Ağız kuruluğuna neden olanların başında, burun tıkanıklığı geliyor. Ağızdan nefes almak, horlamak ve oda havasının kuru olması da ağız kuruluğuna yol açıyor.

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