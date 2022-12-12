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    Ağrısı hayatı kabusa çeviriyor! Beslenme alışkanlıklarınız da kulak iltihabına sebep olabiliyor

    Kış ayları kulak sağlığına da zarar veriyor. Bu aylarda görülen orta kulak iltihabı, neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Aralık TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Enfeksiyona kulak ver

    Soğuk havalar orta kulak iltihabını çağırıyor. Kulağın yeterince havalanamaması enfeksiyona neden oluyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, sık tekrarlayan iltihabın beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Orta kulakta enfeksiyona neden olan iki önemli etkenden biri östaki borusunun kapanmasıdır. Özellikle yemek yedikten hemen sonra yatılmasının hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda boğaz reflüsüne neden olur. Yukarıya gelen mide sıvısı östaki borusuna temas eder ve bu bölgede meydana gelen ödem nedeniyle orta kulağın havalanması bozulur. Havalanamayan kulakta sıvı birikmeye başlar ve enfeksiyon etkenleri orta kulak iltihabına yol açar.



    CEVİZDE MUCİZE SAKLI
    En sevilen kuruyemişlerden ceviz, şifa dağıtıyor. Beyne benzetilen bu kuruyemiş içerdiği Omega-3 sayesinde hafızayı güçlendiriyor. Zeka gelişimine katkıda bulunuyor. Dr. Mehmet Yavuz, cevizin mucizevi faydalarına değiniyor:
    Antioksidan açısından zengindir. Vücuttaki toksinleri temizler.
    Aminoasit olan arginin içerir. Damarların esnekliğini korur. Damar çatlamasını önler.
    Arter duvarının esnek olmasını sağlar. Pıhtılaşmayı önler. Kan dolaşımını destekler.
    Kötü kolesterolü azaltır.
    Kalp ve damar hastalıklarından korur.



    AKCİĞERE PEKMEZ YETER
    Sindirimi hızlandıran ve bağırsakları koruyan pekmez, akciğerleri temizler. Mide asidini düzenler. Karaciğeri güçlendirir. Kemikleri güçlendirir. Boğaz ağrısını dindirir. Tansiyonu dengeler. Bağışıklığı güçlendirir.



        SİNÜSLERE NANE ETKİSİ
        Hoş kokusuyla nane, mide rahatsızlıklarını azaltır. Kansızlığı bitirir. İdrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşır. Sindirim sorunlarını önler. Hazımsızlığı engeller. Mesane ve bağırsakları temizler. Anne sütünü artırır. Sinüsleri açar.

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        Haberler Sağlık Ağrısı hayatı kabusa çeviriyor! Beslenme alışkanlıklarınız da kulak iltihabına sebep olabiliyor
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