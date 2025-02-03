Ağızda metalik tat hangi durumlarda yaşanıyor?

Çok sayıda insan, ağızda metalik bir tatla mücadele ediyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, hangi durumlarda yaşadığını söylüyor:

DİŞ SAĞLIĞININ BOZULMASI: Günlük yaşamınızda fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal etme neden olur.

NÖROLOJİK HASTALIKLAR: Alzheimer gibi hastalıklar, ağzınızdaki tat tomurcuklarının beyninize gönderdiği sinyalleri yanlış yorumlayarak metalik bir tada veya iştah kaybına neden olabilir.

GIDA ALERJİLERİ: Alerjisi olan kişiler, geçici metalik tat ataklarına sahip olma eğilimindedir.

HAMİLELİK: Hamilelik sırasında duyularda değişikliler yaşanabilir.

DÜŞÜK KAN ŞEKERİ: Tat bozuklukları dolayısıyla metal tadı algılamasına yol açabilir.

SİNÜS SORUNLARI: Sinüs durumlarında ağzınızdaki tat da değişiklikler olabilir.