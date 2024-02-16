Ağız ve diş sağlığı, bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyor! İşte tüketilmesi gereken besinler...

Güzel bir gülüş sadece estetik bir tercih olarak değil, aynı zamanda sağlığın bir yansıması olarak da dikkat çekiyor. Diş hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu, dişlerimizi ömür boyu korumak için doğru diş fırçalama tekniklerinden, bilinçli tüketim alışkanlıklarına kadar pratik ve etkili diş bakım yöntemlerinin önemine dikkat çekiyor. Şu tavsiyelerde bulunuyor:

BEYAZ PEYNİRİN FAYDASI Sağlıklı dişlere sahip olmanın yolu sadece diş fırçalamaktan değil, aynı zamanda doğru ve bilinçli beslenmekten de geçiyor. Peynir lazein içermesiyle ağız ve diş sağlığı nı bozan mikroorganizmaları yok ediyor. Yer fıstığı ise zengin fosfat içeriği ile tükürük yapısını besliyor. Yeşil çay, ada çayı antioksidan özellikleri ile tükürük yapısı ve diş eti sağlığını olumlu anlamda etkiliyor. Çilek, elma, kivi gibi yiyeceklerin ısırılarak yenmesi diş ve diş etlerinin sağlığı açısından da oldukça faydalı.

TÜKÜRÜK ÖNEMLİ

Bizim için tükürük ve tükürüğün kalitesi çok önemli. Çünkü tükürük dişi koruyucu bir unsur aslında. Dişlerin üzerinde bir film tabakası gibi kalıp yiyeceklerin asidik etkisini ortadan kaldırıyor ve bir tamponlayıcı görevi görüyor. İçerisinde kalsiyum var, fosfat var. Örneğin, sadece tükürük kalitesizliği bile çürüğe yol açabiliyor. Akışkan bir tükürüğünüz var ise dişi yıkar. Ama köpüksü ve yapışkan bir yapıda ise gıda artıklarının dişe daha çok yapışmasını sağlar, daha çok diş taşı oluşumuna neden olur.