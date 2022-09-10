Ağız kokusu olanlar dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir...

UYKU APNESİ KALBİN DÜŞMANI

Günümüzde en çok görülen hastalıkların başında uygu apnesi geliyor. Daha çok horlamayla belirti veriyor. Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, önemli bilgiler veriyor... Uykuda nefesin durmasına yol açan uyku apnesi, yorgunluk, depresyon, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok etki yaratırken, uzun vadede felç, metabolik işlev bozukluğu, kalp krizi, obezite gibi hastalıklara yol açıyor. Hareketsizliğin bu hastalığa yakalanma riskini artırdığını belirten Dr. Saygı, horlama şikayeti olanların uzmana başvurmasını öneriyor.



SAĞLIĞIN ŞİFRESİ BRÜKSEL

LİF deposu Brüksel lahanası, antioksidan deposudur. Vücuttaki hasarlı hücreleri onarır. Sindirimi hızlandırır. Bağırsak sağlığını korur. C vitamini içeriği ile hem göz sağlığını korur hem de kolajen üretimini destekler. Bu sayede yaşlanmayı yavaşlatır. Enfeksiyonu bitir. Kemikleri güçlendirir.



AVOKADO MUCİZESİ!

Potasyum deposu avokado, tansiyonu dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini dengelemeyi sağlar. Kabızlığı önler. Demir eksikliğini tedavi eder. Kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Gözlerde oluşan katarakt riskini de azaltır.

SEMİZOTU GÜÇ VERİR

Omega-3 içeriği sayesinde kalbi koruyan semizotu. kötü kolesterolü düşürür. Böbrekteki kum ve taşı döker. Kabızlığı önler. Kansere karşı koruma sağlar. Halsizliği bitirir. Hafızayı da güçlendirir. Ayrıca cildi nemlendirir.