Ağız kokusu olanlar dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir...

Sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusu, kimi zaman önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kokunun ağızda, dilde, dişlerde ve midede bulunan problemlerde oluşabileceğini söylüyor. Ağız kokusunun mide, karaciğer ve gırtlak kanserinin de belirtisi olabileceğini söyleyen Yıldırım, "Diş ve diş etine bağlı problemler, geniz akıntısı, boğaz enfeksiyonu, bademcikte taş oluşması, alkol-sigara kullanımı, şeker ve böbrek hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi ve yetersiz sıvı alımı kokuya yol açabilir. Bol su içilmeli, diş fırçasının yumuşak yüzüyle dil fırçalanmalı, uzun süre aç kalınmamalı" diyor.
PAKETLİ GIDA ÖMRÜ KISALTIR
Paketli gıdaların tüketimini günümüzde giderek arttı. ABD ve İtalyan bilim insanlarının yaptığı araştırma ise bu besinlerin sağlığa olumsuz etkisini kanıtladı. Buna göre hazır çorbalar, soslar, dondurulmuş pizzalar, hazır yemekler, sosisler, patates kızartması, gazlı içecekler, hazır kurabiyeler, kekler, şekerler, çörekler ve dondurma gibi işlenmiş gıdaların ömrü kısalttığı ortaya çıktı!
SELÜLİT BİTECEK!
Bacak ve kalça bölgesinde görülen, deri altındaki düzensiz ve aşırı yağ birikiminin oluşturduğu bir dolaşım bozukluğu olarak tanımlanan selülit, kadınları mutsuz ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Saruhan östrojen hormonunun selülite neden olduğunu söylüyor. Bu şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:
Sağlıklı damar yapısı için Omega-3 tüketin. Balık, ceviz, badem, semizotu ve keten tohumu yiyin.
C ve E vitamini vücutta kolajen üretimini destekler. Deride çukurlaşmayı önler. Bunun için limon, brokoli, ıspanak, kereviz, kayısı ve domates yiyin.
Yeterli ve dengeli beslenin. Şeker tüketimini azaltın.
Ödem attırıcı besin lere yönelin. Ananas, salatalık, maydanoz ve özellikle yeşil çay vücuttaki yağın çözülmesini sağlar ve selülit oluşmasını engeller.
Bol su tüketin, tuzu azaltın. Günde 2.5-3 litre su cildin esnekliğine yardımcı olur.