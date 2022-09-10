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    Ağız kokusu olanlar dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir...

    Dilde, dişlerde ve midede bulunan problemlerin habercisi olan ağız kokusu kimi zaman önemli hastalıkların da belirtisi olabiliyor. Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, ağız kokusunun mide, karaciğer ve gırtlak kanserinin belirtisi olabileceğini belirtti. İşte sizler için derlediğimiz Sağlık haberleri...

    Ağız kokusunda kanser saklı

    Sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusu, kimi zaman önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kokunun ağızda, dilde, dişlerde ve midede bulunan problemlerde oluşabileceğini söylüyor. Ağız kokusunun mide, karaciğer ve gırtlak kanserinin de belirtisi olabileceğini söyleyen Yıldırım, "Diş ve diş etine bağlı problemler, geniz akıntısı, boğaz enfeksiyonu, bademcikte taş oluşması, alkol-sigara kullanımı, şeker ve böbrek hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi ve yetersiz sıvı alımı kokuya yol açabilir. Bol su içilmeli, diş fırçasının yumuşak yüzüyle dil fırçalanmalı, uzun süre aç kalınmamalı" diyor.

    PAKETLİ GIDA ÖMRÜ KISALTIR
    Paketli gıdaların tüketimini günümüzde giderek arttı. ABD ve İtalyan bilim insanlarının yaptığı araştırma ise bu besinlerin sağlığa olumsuz etkisini kanıtladı. Buna göre hazır çorbalar, soslar, dondurulmuş pizzalar, hazır yemekler, sosisler, patates kızartması, gazlı içecekler, hazır kurabiyeler, kekler, şekerler, çörekler ve dondurma gibi işlenmiş gıdaların ömrü kısalttığı ortaya çıktı!

    SELÜLİT BİTECEK!
    Bacak ve kalça bölgesinde görülen, deri altındaki düzensiz ve aşırı yağ birikiminin oluşturduğu bir dolaşım bozukluğu olarak tanımlanan selülit, kadınları mutsuz ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Saruhan östrojen hormonunun selülite neden olduğunu söylüyor. Bu şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:

    Sağlıklı damar yapısı için Omega-3 tüketin. Balık, ceviz, badem, semizotu ve keten tohumu yiyin.
    C ve E vitamini vücutta kolajen üretimini destekler. Deride çukurlaşmayı önler. Bunun için limon, brokoli, ıspanak, kereviz, kayısı ve domates yiyin.
    Yeterli ve dengeli beslenin. Şeker tüketimini azaltın.
    Ödem attırıcı besin lere yönelin. Ananas, salatalık, maydanoz ve özellikle yeşil çay vücuttaki yağın çözülmesini sağlar ve selülit oluşmasını engeller.
    Bol su tüketin, tuzu azaltın. Günde 2.5-3 litre su cildin esnekliğine yardımcı olur.

        YİYİN SAKİNLEŞİN
        Şehir hayatının getirdiği karmaşa, psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Herkes stresten yakınıyor! Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, sakinleştirici etkiye sahip besinleri sıralıyor...
        Avokado
        Yaban mersini
        Muz
        Kuşkonmaz
        Papatya
        Yer elması
        Yulaf

        UYKU APNESİ KALBİN DÜŞMANI
        Günümüzde en çok görülen hastalıkların başında uygu apnesi geliyor. Daha çok horlamayla belirti veriyor. Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, önemli bilgiler veriyor... Uykuda nefesin durmasına yol açan uyku apnesi, yorgunluk, depresyon, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok etki yaratırken, uzun vadede felç, metabolik işlev bozukluğu, kalp krizi, obezite gibi hastalıklara yol açıyor. Hareketsizliğin bu hastalığa yakalanma riskini artırdığını belirten Dr. Saygı, horlama şikayeti olanların uzmana başvurmasını öneriyor.


        SAĞLIĞIN ŞİFRESİ BRÜKSEL
        LİF deposu Brüksel lahanası, antioksidan deposudur. Vücuttaki hasarlı hücreleri onarır. Sindirimi hızlandırır. Bağırsak sağlığını korur. C vitamini içeriği ile hem göz sağlığını korur hem de kolajen üretimini destekler. Bu sayede yaşlanmayı yavaşlatır. Enfeksiyonu bitir. Kemikleri güçlendirir.


        AVOKADO MUCİZESİ!
        Potasyum deposu avokado, tansiyonu dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini dengelemeyi sağlar. Kabızlığı önler. Demir eksikliğini tedavi eder. Kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Gözlerde oluşan katarakt riskini de azaltır.

        SEMİZOTU GÜÇ VERİR
        Omega-3 içeriği sayesinde kalbi koruyan semizotu. kötü kolesterolü düşürür. Böbrekteki kum ve taşı döker. Kabızlığı önler. Kansere karşı koruma sağlar. Halsizliği bitirir. Hafızayı da güçlendirir. Ayrıca cildi nemlendirir.

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        Haberler Sağlık Ağız kokusu olanlar dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir...
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