Ağız kokusu korkusu olanlar dikkat! 12-13 saat uykudan sonra bile nefesiniz mis gibi kokacak

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Ağız kokusu, sabahları uyanınca birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Ancak, bazı basit alışkanlıklar ve yöntemlerle bu sorunun önüne geçebilirsiniz. İşte sabahları ferah bir nefesle uyanmak için dikkat etmeniz gerekenler...

1 TATLI KAŞIĞI HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE YAĞ ÇEKME Gece uyumadan önce 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını ağzınızda ve boğazınızda gezdirin. Yağı yutmadan yaklaşık 10-15 dakika boyunca ağızda çalkalayın ve ardından tükürün. Bu yöntem, ağızdaki bakterileri azaltarak ağız kokusunu önlemeye yardımcı olabilir.