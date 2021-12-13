Adet sancısında çikolata kisti saklı

Her 10 kadından 1'i geçmek bilmeyen adet sancısından yakınıyor. Çoğu zaman ihmal edilen bu durum, kısırlığa bile neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, özellikle 6 aydan uzun süren adet ağrılarının tehlikeli olabileceğini söylüyor.

Erken teşhis ve tedavinin önemine vurgu yapıyor. Prof. Dr. Attar "Pelvik ağrının yüzde 70'inin nedeni çikolata kisti olarak bilinen endometriozistir. Çikolata kistleri tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabilir" diyor.

Adet döneminin dışında bile gelişebilen bu ağrıların görülmesi halinde mutlaka bir hekime başvurmayı öneriyor.