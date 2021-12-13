Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Adet sancısında çikolata kisti saklı

    Her 10 kadından 1'i geçmek bilmeyen adet sancısından yakınıyor. Çoğu zaman ihmal edilen bu durum, kısırlığa bile neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, özellikle 6 aydan uzun süren adet ağrılarının tehlikeli olabileceğini söylüyor.

    Adet sancısında çikolata kisti saklı

    Her 10 kadından 1'i geçmek bilmeyen adet sancısından yakınıyor. Çoğu zaman ihmal edilen bu durum, kısırlığa bile neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, özellikle 6 aydan uzun süren adet ağrılarının tehlikeli olabileceğini söylüyor.

    Erken teşhis ve tedavinin önemine vurgu yapıyor. Prof. Dr. Attar "Pelvik ağrının yüzde 70'inin nedeni çikolata kisti olarak bilinen endometriozistir. Çikolata kistleri tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabilir" diyor.

    Adet döneminin dışında bile gelişebilen bu ağrıların görülmesi halinde mutlaka bir hekime başvurmayı öneriyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticarette oyun kuralları değişiyor
    Haberler Sağlık Adet sancısında çikolata kisti saklı
        SON DAKİKA