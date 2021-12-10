Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuç! Yan etki yok

SİNOVAC ÇALIŞMASI DA YAPILDI

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gönüllülere yönelik aşılama çalışmasının Çin aşısı Sinovac ile başladığını hatırlatan Köse, geçen süreçte 650 kişiye de bu aşıyı uyguladıklarını anlattı.

Köse, Sinovac çalışmasının sonuçlarıyla ilgili ise "Gönüllülerimizin hiçbirinde hafif ağrı ve ateş dışında fazla yan etki gözlemlenmedi. Daha sonraki takiplerimizde de sadece 4 kişinin hastalandığını biliyoruz. Bu da aşının ne kadar etkili olduğunu gösteren bir sonuç. O yüzden çok mutluyuz. Salgının henüz başında insanlar bu aşıya ulaşabildi." ifadelerini kullandı.