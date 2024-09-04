A, C, K vitamini ile potasyum deposu erik, şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

A, C, K vitamini ile potasyum deposu erik, şifa dağıtıyor. Yazın en sevilen meyvelerinden erik, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendiriyor. Dyt. Nilay Öngen, faydalarını sıralıyor:



- Kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Kötü kolesterolü düşürür.

- Liflidir. Bu sayede tok tutar ve zayıflatır.

- Demir emilimini artırır. Kansızlığı bitirir.

- Glisemik indeksi düşük bir meyve olan erik, kan şekerini düzenler.

- Bolca su ve lif içeren erik, kabızlığı bitirir.

- İçerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir.

- Antioksidan deposu erik, Kırışıklıkları önler. Yaşlanmayı geciktirir.

- Kataraktı önler.

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