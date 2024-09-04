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A, C, K vitamini ile potasyum deposu erik, şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

A, C, K vitamini ile potasyum deposu erik, şifa dağıtıyor. Yazın en sevilen meyvelerinden erik, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendiriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
A, C, K vitamini ile potasyum deposu erik, şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

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A, C, K vitamini ile potasyum deposu erik, şifa dağıtıyor. Yazın en sevilen meyvelerinden erik, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendiriyor. Dyt. Nilay Öngen, faydalarını sıralıyor:

- Kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Kötü kolesterolü düşürür.
- Liflidir. Bu sayede tok tutar ve zayıflatır.
- Demir emilimini artırır. Kansızlığı bitirir.
- Glisemik indeksi düşük bir meyve olan erik, kan şekerini düzenler.
- Bolca su ve lif içeren erik, kabızlığı bitirir.
- İçerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir.
- Antioksidan deposu erik, Kırışıklıkları önler. Yaşlanmayı geciktirir.
- Kataraktı önler.

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