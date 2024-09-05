Hangi besin hangi rahatsızlığa iyi geliyor? Bilen daha uzun yaşıyor

Bu gibi durumlarda cilt sağlığını korumak için antioksidan ve C vitamini içeriği yüksek yaz meyveleri, et, tavuk, balık gibi protein ve A vitamini zengini besin ler tüketmek, cildin onarım sürecini hızlandırmada büyük önem taşır.

Güneşin Zararlarına Karşı Korunma

Yaz aylarında güneşe maruz kalmak, cilt sorunlarına ek olarak uçuk gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasını da tetikleyebilir. Güneş koruyucu kremlerin yanı sıra, B vitaminleri ve riboflavin bakımından zengin tam tahıllı gıdalar, et, balık, yumurta gibi besinleri tüketmek, bu tür sağlık problemlerinin önüne geçmekte etkilidir.

Saç Sağlığı İçin Beslenme Önerileri

Tuzlu ve klorlu sular, yaz aylarında saç sağlığını olumsuz etkileyebilir. Saçın keratin yapısını güçlendirmek ve yıpranmaları önlemek için protein içeren besinler ön plana çıkar. Ayrıca, B5 vitamini, B8 vitamini, folik asit, kalsiyum ve çinko gibi saç dökülmesini azaltıcı ve yenileyici etkileri olan besin öğeleri, yaz aylarında saç sağlığını destekler.