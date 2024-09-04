En sağlıklı kuruyemiş o seçildi! Ne badem ne kaju...

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Neuchâtel Üniversitesi tarafından 2024 yılında yapılan bir araştırmada en sağlıklı kuruyemişlerden birinin kuru üzüm olduğu belirtiliyor. İşte kuru üzümün faydaları...

🍇 Kuru Üzüm: Hafıza Güçlendirici ve Antioksidan Kaynağı 🧠 Kuru üzüm, Türkiye'de bolca yetişmesine rağmen yeterince değer görmeyen bir besindir. Oysa ki, bu minik yemişin sağlığa olan katkıları saymakla bitmez. Özellikle Asya ülkelerinde günlük olarak tüketilen kuru üzüm, güçlü hafıza üzerindeki olumlu etkileri ile bilinir.