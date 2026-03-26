2014 yılında Japon kökenli Amerikalı erkekler üzerinde yapılan çalışmada kısa boylu bireylerin uzun ömürle ilişkilendirilen FOXO3 geninin koruyucu varyantını taşıma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Kısa boylu bireylerin ortalama yaşam süresinin uzun boylu akranlarına göre iki ila beş yıl daha fazla olabildiği araştırmalarda gözlemlendi.

İki milyondan fazla kardeş üzerinde yapılan çalışmada 1,60 metrenin altındaki erkeklerde kan pıhtısı oluşma ihtimalinin 1,88 metre ve üzerindeki erkeklere göre %65 daha düşük olduğu belirlendi.

İsveç'te beş milyondan fazla kişi üzerinde yapılan araştırmada boydaki her 10 santimetrelik artışın kadınlarda kanser riskini %18, erkeklerde %11 oranında yükselttiği tespit edildi.

Son yıllarda yapılan geniş çaplı çalışmalar, kısa boylu bireylerin bazı hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olabileceğini ve daha uzun yaşayabileceğini öne sürüyor. Peki bu farkın arkasında hangi bilimsel nedenler var ve kısa boy gerçekten sağlığı nasıl etkiliyor?

KISA BOYLU OLMANIN 4 SAĞLIK AVANTAJI

Kısa boylu olmak çoğu zaman dezavantaj olarak görülse de, son yıllarda yapılan araştırmalar bu algıyı değiştirebilecek bulgular ortaya koyuyor. Uzun boylu olmanın günlük yaşamda bazı kolaylıklar sağladığı bilinse de, kısa boylu bireylerin sağlık açısından önemli avantajlara sahip olabileceği ifade ediliyor.

NY Post'a yer alana göre araştırmalar, boy uzunluğunun yalnızca fiziksel özelliklerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sağlık üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Buna göre, kısa boylu bireyler bazı hastalıklara karşı daha düşük risk taşıyabiliyor ve daha uzun bir yaşam süresine sahip olabiliyor.