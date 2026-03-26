Son yıllarda yapılan geniş çaplı çalışmalar, kısa boylu bireylerin bazı hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olabileceğini ve daha uzun yaşayabileceğini öne sürüyor. Peki bu farkın arkasında hangi bilimsel nedenler var ve kısa boy gerçekten sağlığı nasıl etkiliyor?
KISA BOYLU OLMANIN 4 SAĞLIK AVANTAJI
Kısa boylu olmak çoğu zaman dezavantaj olarak görülse de, son yıllarda yapılan araştırmalar bu algıyı değiştirebilecek bulgular ortaya koyuyor. Uzun boylu olmanın günlük yaşamda bazı kolaylıklar sağladığı bilinse de, kısa boylu bireylerin sağlık açısından önemli avantajlara sahip olabileceği ifade ediliyor.
NY Post'a yer alana göre araştırmalar, boy uzunluğunun yalnızca fiziksel özelliklerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sağlık üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Buna göre, kısa boylu bireyler bazı hastalıklara karşı daha düşük risk taşıyabiliyor ve daha uzun bir yaşam süresine sahip olabiliyor.
1) DAHA DÜŞÜK KANSER RİSKİ
Bilimsel çalışmalar, boy uzunluğu ile kanser riski arasında dikkat çekici bir ilişki olabileceğini ortaya koyuyor. 2014 yılında İsveç'te beş milyondan fazla kişi üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırmada, boydaki her 10 santimetrelik artışın kadınlarda kanser riskini yaklaşık %18, erkeklerde ise %11 oranında yükseltebileceği tespit edildi.
Araştırmada ayrıca uzun boylu kadınlarda meme kanseri riskinin yaklaşık %20 daha fazla olduğu, melanom riskinin ise hem kadınlarda hem erkeklerde her 10 santimetrelik artışta yaklaşık %30 oranında yükseldiği belirlendi. Dünya Kanser Araştırma Fonu'nun değerlendirmeleri de benzer şekilde, uzun boylu bireylerin böbrek, yumurtalık, pankreas, kolon ve prostat kanseri gibi bazı türlere yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.
Öte yandan yalnızca kansere yakalanma riski değil, bu hastalığa bağlı ölüm oranlarının da boy uzunluğuyla ilişkili olabileceği ifade ediliyor. 2016 yılında ABD'de yapılan bir araştırma, boydaki artışın erkeklerde kanserden ölüm riskini %7,1, kadınlarda ise %5,7 oranında artırabileceğini ortaya koydu.
Uzmanlar, bu durumun nedenlerini kesin olarak açıklayabilmiş değil. Ancak öne çıkan teorilerden biri, uzun boylu bireylerde daha fazla hücre bulunması ve büyüme hormonu seviyelerinin daha yüksek olmasının, hücre mutasyonları yoluyla kanser gelişme ihtimalini artırabileceği yönünde.
2) KAN PIHTISI RİSKİNİN DAHA DÜŞÜK OLMASI
Araştırmalar, kısa boylu bireylerin damar sağlığı açısından da bazı avantajlara sahip olabileceğini gösteriyor. 2017 yılında iki milyondan fazla kardeşin incelendiği kapsamlı bir çalışmada, uzun boylu kişilerin venöz tromboembolizm (VTE) olarak adlandırılan tehlikeli kan pıhtılaşmalarına daha yatkın olabileceği belirlendi.
Elde edilen verilere göre, boyu 1,60 metrenin altında olan erkeklerde pıhtı oluşma ihtimali, 1,88 metre ve üzerindeki erkeklere kıyasla yaklaşık %65 daha düşük bulundu. Kadınlarda ise 1,55 metreden kısa olanların riskinin, 1,83 metre ve üzerindekilere göre %69'a kadar daha az olduğu tespit edildi.
Bilim insanları bu farkın, bacak uzunluğu ile ilişkili olabileceğini düşünüyor. Daha uzun bacaklara sahip olmak, daha uzun damar yapısı anlamına geliyor ve bu durum kanın kalbe geri dönüşünü yavaşlatabiliyor. Bu yavaşlama da pıhtı oluşma ihtimalini artıran faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.
Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Bengt Zöller, elde edilen bulguların boy uzunluğunun VTE risk değerlendirmelerinde dikkate alınabileceğini gösterdiğini ifade ederken, kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
3) KALÇA KIRIĞI RİSKİNİN DAHA DÜŞÜK OLMASI
İleri yaşlarda görülen kalça kırıkları, ciddi sağlık sonuçlarına yol açabilen önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. Hatta bazı durumlarda, bu tür kırıkların sonuçlarının kanser kadar ağır olabileceği ifade ediliyor. Ancak araştırmalar, kısa boylu bireylerin bu konuda daha avantajlı olabileceğine işaret ediyor.
2016 yılında yedi farklı çalışmanın bir araya getirilmesiyle yapılan meta-analiz, boy uzunluğu arttıkça kalça kırığı riskinin de artabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, özellikle uzun boylu bireylerin düşme ve yaralanma riskleri açısından daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
Uzmanlar bu durumu çeşitli nedenlerle açıklıyor. Bunlardan biri, uzun boylu kişilerin daha yüksek bir ağırlık merkezine sahip olması. Bu durum dengeyi zorlaştırarak düşme ihtimalini artırabiliyor. Ayrıca, düşme gerçekleştiğinde vücudun yere daha yüksek bir mesafeden ve daha fazla kuvvetle temas etmesi, kırık riskini yükselten bir diğer faktör olarak değerlendiriliyor.
4) DAHA UZUN YAŞAM İHTİMALİ
Araştırmalar, kısa boylu bireylerin ortalama yaşam süresinin daha uzun olabileceğine işaret ediyor. Verilere göre, kısa boylu kişiler uzun boylu akranlarına kıyasla yaklaşık iki ila beş yıl daha fazla yaşayabiliyor.
Bu farkın arkasında genetik etkenlerin rol oynayabileceği düşünülüyor. Özellikle bazı genlerin aile yoluyla aktarılması, yaşam süresi üzerinde etkili olabiliyor. 2014 yılında Japon kökenli Amerikalı erkekler üzerinde yapılan bir çalışmada, daha kısa boylu bireylerin uzun ömürle ilişkilendirilen FOXO3 geninin koruyucu bir varyantını taşıma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirlendi.
Araştırmayı yürüten isimlerden Dr. Bradley Willcox, katılımcıların boylarına göre iki gruba ayrıldığını ve 1,57 metre ve altındaki bireylerin en uzun yaşam süresine sahip olduğunu ifade etti. Aynı çalışmada, boy uzadıkça yaşam süresinin kısalma eğilimi gösterdiği gözlemlendi.
Bunun yanı sıra, farklı araştırmalar da daha küçük ve kısa vücut yapısına sahip bireylerin genel olarak daha uzun yaşadığını ve özellikle orta yaş sonrasında beslenmeyle bağlantılı kronik hastalıklara daha düşük oranda yakalandığını ortaya koyuyor.