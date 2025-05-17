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7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin

Bir haftada 5 kilo verme şansınız olsaydı, ne yapardınız? Bu özel diyet planına başlamak, genel fiziksel ve ruhsal sağlığınızı daha iyi hale getirmek elinizde. İşte ABD’de büyük ilgi gören diyet programı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025
7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin

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1. GÜN: MEYVELERLE MUTLULUK

İlk gün, meyve tüketilmeli. Tercih edilen meyveler arasında karpuz ve kavun bulunur. Gün boyu 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin. Muz gibi nişastalı karbonhidrat içeren meyvelerden kaçının. Sadece taze sıkılmış meyve sularından oluşan bir diyete sadık kalın.

KAHVALTI:
1 elma, 1-2 bardak su

SABAH ORTASI:
1 kase şeftali ve 1-2 bardak su

ÖĞLE YEMEĞİ:
2 ince dilim karpuz veya kavun, 1-2 bardak su Öğleden sonra atıştırması: 1 tatlı limon veya portakal, 1-2 bardak su

AKŞAM:
Hindistan cevizi suyu

AKŞAM YEMEĞİ:
1 kase kavun, 1-2 bardak su

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)

2. GÜN: SIRADA SEBZE VAR
Kolay sindirilebilir yiyeceklere doğru kayar. Bu yalnızca sebze tüketmeyi gerektirir. Mısır veya yeşil bezelye gibi yüksek glisemik indeksli sebzelerden kaçının ve yağsız veya minimum tereyağı ile pişirmeyi tercih edin.

KAHVALTI:
1 adet büyük haşlanmış patates, karabiber ve tuzla tatlandırılmış, 2 bardak su.

SABAH ORTASI:
1 kase lahana çorbası, 1-2 bardak su.

ÖĞLE YEMEĞİ:
Domates, salatalık ve pancardan oluşan 1 kase salata, 1-2 bardak su.

ÖĞLEDEN SONRA ARA ÖĞÜNÜ:
1 kase domates ve 1-2 bardak su AKŞAM: 1 kase brokoli çorbası veya sotelenmiş brokoli

AKŞAM YEMEĞİ:
1 kase havuç veya salatalık dilimleri, 1-2 bardak su

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)

3. GÜN: SEBZE-MEYVE-KURUYEMİŞ
Üçüncü gün, her öğüne meyve ve sebzeler eklemeniz önerilir. Kural, sebzeleri yağsız veya az yağla hazırlamak ve mısır, bezelye veya havuçtan kaçınmaktır.

KAHVALTI:
1 elma veya 1 su bardağı küp doğranmış kavun (tuzla tatlandırılmış), 2 bardak su eşliğinde

SABAH ORTASI:
1 su bardağı karpuz ve 1-2 bardak su

ÖĞLE YEMEĞİ:
Domates, salatalık ve pancardan oluşan 1 kase salata, 1-2 bardak su

ÖĞLEDEN SONRA ARA ÖĞÜNÜ:
1 kase domates, 8 adet badem ve 1-2 bardak su Akşam: 2 bardak su ile 1 bardak mango

AKŞAM YEMEĞİ:
1 kase haşlanmış brokoli, 5 adet ceviz 1-2 bardak su

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)

4. GÜN: MUZ VE SÜT
Dördüncü güne kadar vücudunuz yeterli miktarda meyve şekeri almaya uyum sağlar ve bu da muz tadına tepki vermeyen dengeli bir iştahla sonuçlanır. Tek kural, süte bal, şeker veya tatlandırıcı eklemekten kaçının.

KAHVALTI:
1 bardak yağsız sütle servis edilen 2 büyük kase olgun muz

ÖĞLE YEMEĞİ:
1 bardak yağsız süt eşliğinde 2 büyük kase olgun muz

AKŞAM:
Tuz ve karabiberle tatlandırılmış bir porsiyon lahana çorbası

AKŞAM YEMEĞİ: 1 bardak yağsız sütle birlikte 2 büyük kase olgun muz

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)

5. GÜN: YÜKSEK PROTEİN
5 kilo vermeyi hedefleyen 7 günlük diyet planınızın 5. gününde tavuk, yumurta, esmer pirinç gibi yüksek proteinli yiyecekleri tüketmeniz gerekiyor.

KAHVALTI:
2 su bardağı olgun domates

ÖĞLE YEMEĞİ:
350 gram kırmızı et ve 2 büyük domates

AKŞAM YEMEĞİ:
250 gram ızgara tavuk. Çok az yağ, tuz ve karabiberle tatlandırılmış bir porsiyon domates çorbası.

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)

6. GÜN: ET VE SEBZE BULUŞTU
Diyet planınızın altıncı gününde etin ve sebzelerin tadını çıkarabilirsiniz, bu da onu bir nevi kaçamak günü haline getiriyor.

KAHVALTI:
1 kase salatalık

ÖĞLE YEMEĞİ:
250 gram et (haşlanmış, sotelenmiş veya buharda pişirilmiş)

AKŞAM YEMEĞİ:
250 gram ızgara tavuk, tuz ve karabiberle tatlandırılmış bir porsiyon sıcak lahana çorbası.

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)

7. GÜN: PİRİNÇ GÜNÜ
Diyet planınızın altıncı gününde etin ve sebzelerin tadını çıkarabilirsiniz, bu da onu bir nevi kaçamak günü haline getiriyor.

KAHVALTI:
1 kase salatalık
ÖĞLE YEMEĞİ:
250 gram et (haşlanmış, sotelenmiş veya buharda pişirilmiş)

AKŞAM YEMEĞİ:
250 gram ızgara tavuk, tuz ve karabiberle tatlandırılmış bir porsiyon sıcak lahana çorbası.

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)

DİKKAT EDİN!
Porsiyon kontrolü uygulayarak aşırı yemekten kaçının.
Her gün yeterli su içerek vücudunuzun yeterli miktarda sıvı almasını sağlayın
Haftada en az 120-150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapın.

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