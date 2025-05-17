7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)



4. GÜN: MUZ VE SÜT

Dördüncü güne kadar vücudunuz yeterli miktarda meyve şekeri almaya uyum sağlar ve bu da muz tadına tepki vermeyen dengeli bir iştahla sonuçlanır. Tek kural, süte bal, şeker veya tatlandırıcı eklemekten kaçının.



KAHVALTI:

1 bardak yağsız sütle servis edilen 2 büyük kase olgun muz



ÖĞLE YEMEĞİ:

1 bardak yağsız süt eşliğinde 2 büyük kase olgun muz



AKŞAM:

Tuz ve karabiberle tatlandırılmış bir porsiyon lahana çorbası



AKŞAM YEMEĞİ: 1 bardak yağsız sütle birlikte 2 büyük kase olgun muz

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)



5. GÜN: YÜKSEK PROTEİN

5 kilo vermeyi hedefleyen 7 günlük diyet planınızın 5. gününde tavuk, yumurta, esmer pirinç gibi yüksek proteinli yiyecekleri tüketmeniz gerekiyor.



KAHVALTI:

2 su bardağı olgun domates



ÖĞLE YEMEĞİ:

350 gram kırmızı et ve 2 büyük domates



AKŞAM YEMEĞİ:

250 gram ızgara tavuk. Çok az yağ, tuz ve karabiberle tatlandırılmış bir porsiyon domates çorbası.

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)



6. GÜN: ET VE SEBZE BULUŞTU

Diyet planınızın altıncı gününde etin ve sebzelerin tadını çıkarabilirsiniz, bu da onu bir nevi kaçamak günü haline getiriyor.



KAHVALTI:

1 kase salatalık



ÖĞLE YEMEĞİ:

250 gram et (haşlanmış, sotelenmiş veya buharda pişirilmiş)



AKŞAM YEMEĞİ:

250 gram ızgara tavuk, tuz ve karabiberle tatlandırılmış bir porsiyon sıcak lahana çorbası.

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)



7. GÜN: PİRİNÇ GÜNÜ

Diyet planınızın altıncı gününde etin ve sebzelerin tadını çıkarabilirsiniz, bu da onu bir nevi kaçamak günü haline getiriyor.



KAHVALTI:

1 kase salatalık

ÖĞLE YEMEĞİ:

250 gram et (haşlanmış, sotelenmiş veya buharda pişirilmiş)



AKŞAM YEMEĞİ:

250 gram ızgara tavuk, tuz ve karabiberle tatlandırılmış bir porsiyon sıcak lahana çorbası.

7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin (İHA)



DİKKAT EDİN!

Porsiyon kontrolü uygulayarak aşırı yemekten kaçının.

Her gün yeterli su içerek vücudunuzun yeterli miktarda sıvı almasını sağlayın

Haftada en az 120-150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapın. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN