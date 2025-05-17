7 günde forma girmek mümkün! Uzmanlarından muhteşem liste: 5 kiloya veda edin

1. GÜN: MEYVELERLE MUTLULUK
İlk gün, meyve tüketilmeli. Tercih edilen meyveler arasında karpuz ve kavun bulunur. Gün boyu 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin. Muz gibi nişastalı karbonhidrat içeren meyvelerden kaçının. Sadece taze sıkılmış meyve sularından oluşan bir diyete sadık kalın.
KAHVALTI:
1 elma, 1-2 bardak su
SABAH ORTASI:
1 kase şeftali ve 1-2 bardak su
ÖĞLE YEMEĞİ:
2 ince dilim karpuz veya kavun, 1-2 bardak su Öğleden sonra atıştırması: 1 tatlı limon veya portakal, 1-2 bardak su
AKŞAM:
Hindistan cevizi suyu
AKŞAM YEMEĞİ:
1 kase kavun, 1-2 bardak su
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2. GÜN: SIRADA SEBZE VAR
Kolay sindirilebilir yiyeceklere doğru kayar. Bu yalnızca sebze tüketmeyi gerektirir. Mısır veya yeşil bezelye gibi yüksek glisemik indeksli sebzelerden kaçının ve yağsız veya minimum tereyağı ile pişirmeyi tercih edin.
KAHVALTI:
1 adet büyük haşlanmış patates, karabiber ve tuzla tatlandırılmış, 2 bardak su.
SABAH ORTASI:
1 kase lahana çorbası, 1-2 bardak su.
ÖĞLE YEMEĞİ:
Domates, salatalık ve pancardan oluşan 1 kase salata, 1-2 bardak su.
ÖĞLEDEN SONRA ARA ÖĞÜNÜ:
1 kase domates ve 1-2 bardak su AKŞAM: 1 kase brokoli çorbası veya sotelenmiş brokoli
AKŞAM YEMEĞİ:
1 kase havuç veya salatalık dilimleri, 1-2 bardak su
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3. GÜN: SEBZE-MEYVE-KURUYEMİŞ
Üçüncü gün, her öğüne meyve ve sebzeler eklemeniz önerilir. Kural, sebzeleri yağsız veya az yağla hazırlamak ve mısır, bezelye veya havuçtan kaçınmaktır.
KAHVALTI:
1 elma veya 1 su bardağı küp doğranmış kavun (tuzla tatlandırılmış), 2 bardak su eşliğinde
SABAH ORTASI:
1 su bardağı karpuz ve 1-2 bardak su
ÖĞLE YEMEĞİ:
Domates, salatalık ve pancardan oluşan 1 kase salata, 1-2 bardak su
ÖĞLEDEN SONRA ARA ÖĞÜNÜ:
1 kase domates, 8 adet badem ve 1-2 bardak su Akşam: 2 bardak su ile 1 bardak mango
AKŞAM YEMEĞİ:
1 kase haşlanmış brokoli, 5 adet ceviz 1-2 bardak su