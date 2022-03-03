60 yaş üstü dikkat! Fıtık değil kanal darlığı

Lomber dar kanal hastalığı, kişinin yaş almasıyla birlikte omur kanalının etrafındaki bağ dokuların kanalı sıkıştırması ve sinirlere baskı yapmasıyla meydana geliyor. Kişinin bel altından gerçekleştirdiği tüm hayati fonksiyonlarını yaparken ağrı duymasına neden oluyor. Hastalığın özellikle 60 yaş üstündeki kişilerde sıklıkla görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, hastalığın ilk evresinde ilaç ve fiziksel tedavi uygulandığını, ileri seviyedeyse vida ve platinle omurganın sabitleştirildiğini belirtiyor. "Son zamanlarda kullanılan yöntem ise minimal invazivle gerçekleştirilen omurga kanalındaki darlıkları gideren, güvenilir ve hastanın 2-3 gün içerisinde normal yaşamına dönmesini sağlayan yöntemdir" diye konuşuyor.