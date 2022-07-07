50'li yaşların en büyük tehditti rektum kanseri!

Kalın bağırsağın anüse yakın olan ilk 12 cm'lik bölümüne rektum deniliyor. Bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere ise 'Rektum kanseri' adı veriliyor. Türk halkında tuvaletle ilgili sorunlar anlatmaya utanıldığı için ihmal ediliyor. Bu da hastalığın tanısının geç konmasına ve tedaviye geç başlanmasına neden oluyor. Prof. Dr. Sezer Sağlam, rektum kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor: