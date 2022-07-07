50'li yaşların en büyük tehditti rektum kanseri!

Kalın bağırsağın anüse yakın olan ilk 12 cm'lik bölümüne rektum deniliyor. Bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere ise 'Rektum kanseri' adı veriliyor. Türk halkında tuvaletle ilgili sorunlar anlatmaya utanıldığı için ihmal ediliyor. Bu da hastalığın tanısının geç konmasına ve tedaviye geç başlanmasına neden oluyor. Prof. Dr. Sezer Sağlam, rektum kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor:
HEMOROİTLE KARIŞMASIN
Kanserin görülme sıklığı günümüzde giderek artmaya başlıyor. 35 yaşından itibaren daha çok görülen bu hastalık, 50 yaştan sonra risk oluşturuyor. Daha çok dışkılama şeklindeki değişikliklerle belirti veriyor. Anüste kanama meydana gelebiliyor. Hasta bu kanamayı hemoroitle karıştırdığından tanıda geç kalınabiliyor.
İYİLEŞME ŞANSI VAR
Hastalık erken evrede saptandığında ameliyat öncesi radyoterapiye ve kemoterapiye gerek duyulmuyor. Erken evrede yakalanması için 40 yaşından itibaren kolonoskopi ve gastroskopinin standart olarak 7-10 yılda bir yaptırılması öneriliyor. Hastalık yüzde 90 oranında iyileşebiliyor. Tedavi edilmediği durumlarda kanserli hücrelerin başka organlara sıçrama riski bulunuyor. Acil ameliyatlar gündeme gelebiliyor.