40 yaşından sonra kapıyı çalan göz tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe kadar gidiyor

Glokom, yani toplumda bilinen adıyla göz tansiyonu kör ediyor. Genellikle 40 yaş üzerindeki 40 kişiden birinde görülüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, hastalığın tanısı ve tedavisi hakkında bilgilendiriyor. "Glokom tanısı konulan hastaların tedavisi medikal olarak göz damlaları ile başlar. Önce basit damlalara, yetmezse iki ve üçüncü damla ilavesi şeklinde gitmekteyiz" diyor.
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Ancak damla tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda, hastalara önce lazer, daha sonra da cerrahi işlemler öneriliyor. Doç. Dr. Emrah Kan, cerrahe operasyonlar hakkında şu bilgileri veriyor: Glokom, bir kere hasar verdikten sonra geri dönüşü olmayan bir hadisedir. Eğer bir hasta glokom tanısı almışsa yapılacak ilk iş, çok hızlı bir şekilde tedaviye başlamaktır. Çünkü ölen ve harap olmuş sinirleri kurtarmamız ne yazık ki mümkün değil. Ölecek ya da hasar görecek sinirleri kurtarmak amacıyla çok hızlı bir şekilde göz tansiyonunu tedavi etmemiz gerekmektedir" diyor.
GÜZELLİĞİN ALTIN ANAHTARI
Hemen herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun için kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. Opal Poliklinik'ten Medikal Estetik Uzmanı Dr. Ferda Karataş, evde uygulanabilecek güzellik tüyolarını TAKVİM'e açıklıyor. Önerilerini sıralıyor:
Sağlıklı saçlar için kurutmada yüksek ısıdan kaçınmalı. Kurumuş saçlara badem ve argan yağı ile bakım yapmalı.
Deterjanlar, tırnak kırılmasına yol açar. Bunu önlemek için mutlaka eldiven kullanın.
Beslenme de tırnak sağlığı için önemlidir. Bu nedenle demir, kalsiyum, potasyum, çinko, B vitamini içeren yiyecekler tüketin. Bol su için.
Cilt tipine uygun seçilen peeling, cildini aydınlatır. Ortalama haftada bir uygulanmalıdır.
Cildi uygun bir ürünle nemlendirme ve nemlendiricinin yaşlanmayı geciktirici özeliklerinden faydalanın.
Günlük bakımların yanı sıra, aylık uygulanan cilt bakımlarını ihmal etmeyin.
Güneşin zararlı ışınlarından korunmak adına düzenli güneş koruyucu kullanımı yaz kış ayırımı yapmadan kullanın.