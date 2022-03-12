40 yaşından sonra kapıyı çalan göz tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe kadar gidiyor

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Ancak damla tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda, hastalara önce lazer, daha sonra da cerrahi işlemler öneriliyor. Doç. Dr. Emrah Kan, cerrahe operasyonlar hakkında şu bilgileri veriyor: Glokom, bir kere hasar verdikten sonra geri dönüşü olmayan bir hadisedir. Eğer bir hasta glokom tanısı almışsa yapılacak ilk iş, çok hızlı bir şekilde tedaviye başlamaktır. Çünkü ölen ve harap olmuş sinirleri kurtarmamız ne yazık ki mümkün değil. Ölecek ya da hasar görecek sinirleri kurtarmak amacıyla çok hızlı bir şekilde göz tansiyonunu tedavi etmemiz gerekmektedir" diyor.