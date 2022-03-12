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    40 yaşından sonra kapıyı çalan göz tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe kadar gidiyor

    Göz tansiyonu, 40 yaşından sonra kapıyı çalıyor. Tedavi edilmediğinde kör ediyor. Erken teşhis, başarı şansını artırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Tehlıke gözümüzün önünde

    Glokom, yani toplumda bilinen adıyla göz tansiyonu kör ediyor. Genellikle 40 yaş üzerindeki 40 kişiden birinde görülüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, hastalığın tanısı ve tedavisi hakkında bilgilendiriyor. "Glokom tanısı konulan hastaların tedavisi medikal olarak göz damlaları ile başlar. Önce basit damlalara, yetmezse iki ve üçüncü damla ilavesi şeklinde gitmekteyiz" diyor.



    GERİ DÖNÜŞÜ YOK...
    Ancak damla tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda, hastalara önce lazer, daha sonra da cerrahi işlemler öneriliyor. Doç. Dr. Emrah Kan, cerrahe operasyonlar hakkında şu bilgileri veriyor: Glokom, bir kere hasar verdikten sonra geri dönüşü olmayan bir hadisedir. Eğer bir hasta glokom tanısı almışsa yapılacak ilk iş, çok hızlı bir şekilde tedaviye başlamaktır. Çünkü ölen ve harap olmuş sinirleri kurtarmamız ne yazık ki mümkün değil. Ölecek ya da hasar görecek sinirleri kurtarmak amacıyla çok hızlı bir şekilde göz tansiyonunu tedavi etmemiz gerekmektedir" diyor.



    GÜZELLİĞİN ALTIN ANAHTARI
    Hemen herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun için kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. Opal Poliklinik'ten Medikal Estetik Uzmanı Dr. Ferda Karataş, evde uygulanabilecek güzellik tüyolarını TAKVİM'e açıklıyor. Önerilerini sıralıyor:
    Sağlıklı saçlar için kurutmada yüksek ısıdan kaçınmalı. Kurumuş saçlara badem ve argan yağı ile bakım yapmalı.
    Deterjanlar, tırnak kırılmasına yol açar. Bunu önlemek için mutlaka eldiven kullanın.
    Beslenme de tırnak sağlığı için önemlidir. Bu nedenle demir, kalsiyum, potasyum, çinko, B vitamini içeren yiyecekler tüketin. Bol su için.
    Cilt tipine uygun seçilen peeling, cildini aydınlatır. Ortalama haftada bir uygulanmalıdır.
    Cildi uygun bir ürünle nemlendirme ve nemlendiricinin yaşlanmayı geciktirici özeliklerinden faydalanın.
    Günlük bakımların yanı sıra, aylık uygulanan cilt bakımlarını ihmal etmeyin.
    Güneşin zararlı ışınlarından korunmak adına düzenli güneş koruyucu kullanımı yaz kış ayırımı yapmadan kullanın.



        HASTALIKLARI YİYİN BİTİRİN
        Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, kış aylarına veda ederken sofralarda bulunması gereken besinleri sıralıyor:
        KIRMIZIBİBER: Yüksek oranda C vitamini içerir. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır.
        SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Ancak reflü hastalarının kontrollü kullanılması gerekir.
        HAVUÇ: Bolca A vitamini içerir. Vücut direncini artırır.
        BROKOLİ: Kemikleri güçlendirir. Akciğerleri korur.
        ZERDEÇAL: Bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar hastalıklarını önler.



        KABIZLIĞI 10'UNLA YENİN
        Hatalı beslenme alışkanlıkları kabızlığa yol açıyor. Uzmanlar, şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:
        1) Sağlıklı bağırsaklar için sabah açken 2 adet kuru kayısı yiyip üzerine 1 bardak ılık su içerek güne başlayın.
        2) Prorbiyotikler, bağırsaklara güç verir. Bu nedenle yoğurt, kefir, turşu tüketin.
        3) Bol su içmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.
        4) Yüksek posa içeriğine sahip kurubaklagiller, bağırsakları çalıştırır. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimeği haftada 2 gün tüketilmelidir.
        5) Bazı durumlarda kahve, bağırsak tembelliğine yol açar. Günde 2-3 fincandan fazla tüketilmemelidir.
        6) Her gün 20-30 dakika yürüyüş yapmak, kabızlık şikayetini azaltır.
        7) Muz, pirinç lapası ve fast food yiyecekler kabızlığa yol açar. Uzak durun.
        8) Fazla stres, bağırsak florasını bozar. Stresten kaçının.
        9) Kepekli ürünler, kabızlığa yol açar. Bunun yerine tam tahıl, çavdar ve tam buğday ekmeği yiyin.
        10) Bağırsağı tembelleştiren sinameki ve açlık otu gibi bitkilerde çare aramayın...

        DİYABETE KUŞBURNU
        İçerdiği C vitamini sayesinde kuşburnu, astım şikayetlerini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler. Böbreklerin çalışmasını düzenler.

        PANKREASA KEREVİZ
        Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Bu sayede beyni korur. Sindirimi hızlandıran kereviz, böbrekleri güçlendirir. Özellikle pankreas kanserinin ilacıdır.

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        Haberler Sağlık 40 yaşından sonra kapıyı çalan göz tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe kadar gidiyor
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