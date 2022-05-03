35 yaşından sonra doğurganlık oranı azalan kadınların imdadına yumurta dondurma yöntemi koşuyor

Günümüzde kadınlar, kariyer hedefleri nedeniyle anne olmayı erteliyor. Ancak biyolojik saat de çalışmaya devam ediyor. Yıllar geçtikçe kadınlarda doğurganlık kapasitesi de hızla azalıyor. Bu nedenle tüm dünyada ve ülkemizde pek çok kadın, anne olma şansını garanti altına almak için yumurta dondurma yöntemine başvuruyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihan Kaya, 35 yaşından önce yumurta dondurma işleminin yapılması daha çok sayıda ve iyi kalitede yumurta elde edilmesini sağladığını söylüyor. Bu işlemle ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.
SORU: Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılıyor?
CEVAP: Yumurta geliştirici hormon tedavileri ile yumurtaların bir veya birden fazla olacak şekilde çoğalması amaçlanır. 10-14 günlük tedavi sonrasında olgunlaşan yumurtalar hafif doz anestezi altında toplanır. Uygun olanlar dondurma işlemine tabi tutularak sıvı nitrojen tanklarında saklanır.
SORU: Kimler yumurta dondurma işleminden faydalanabilir?
CEVAP: Kanser nedeniyle tedavi alacak olan ve yumurtalık fonksiyonlarını kaybetme riski bulunanlara, çikolata kisti edeniyle yumurtalık kisti ameliyatı geçirecek olanlara tavsiye edilir. Bunlara ek olarak henüz doğum yapmamış, ailesinde de erken menopoz öyküsü olan hastalar faydalanabilir.