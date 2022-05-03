35 yaşından sonra doğurganlık oranı azalan kadınların imdadına yumurta dondurma yöntemi koşuyor

Günümüzde kadınlar, kariyer hedefleri nedeniyle anne olmayı erteliyor. Ancak biyolojik saat de çalışmaya devam ediyor. Yıllar geçtikçe kadınlarda doğurganlık kapasitesi de hızla azalıyor. Bu nedenle tüm dünyada ve ülkemizde pek çok kadın, anne olma şansını garanti altına almak için yumurta dondurma yöntemine başvuruyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihan Kaya, 35 yaşından önce yumurta dondurma işleminin yapılması daha çok sayıda ve iyi kalitede yumurta elde edilmesini sağladığını söylüyor. Bu işlemle ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.