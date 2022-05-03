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    35 yaşından sonra doğurganlık oranı azalan kadınların imdadına yumurta dondurma yöntemi koşuyor

    35 yaşından sonra kadınlarda doğurganlık azalıyor. Buna kanser tedavisi, çikolata kisti ve erken menopoz da eklendiğinde çocuk sahibi olmak zorlaşıyor. Bu durumda, yumurta dondurma yöntemi, çiftlerin yardımına koşuyor.

    Annelik şansını dondurun

    Günümüzde kadınlar, kariyer hedefleri nedeniyle anne olmayı erteliyor. Ancak biyolojik saat de çalışmaya devam ediyor. Yıllar geçtikçe kadınlarda doğurganlık kapasitesi de hızla azalıyor. Bu nedenle tüm dünyada ve ülkemizde pek çok kadın, anne olma şansını garanti altına almak için yumurta dondurma yöntemine başvuruyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihan Kaya, 35 yaşından önce yumurta dondurma işleminin yapılması daha çok sayıda ve iyi kalitede yumurta elde edilmesini sağladığını söylüyor. Bu işlemle ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.



    SORU: Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılıyor?
    CEVAP: Yumurta geliştirici hormon tedavileri ile yumurtaların bir veya birden fazla olacak şekilde çoğalması amaçlanır. 10-14 günlük tedavi sonrasında olgunlaşan yumurtalar hafif doz anestezi altında toplanır. Uygun olanlar dondurma işlemine tabi tutularak sıvı nitrojen tanklarında saklanır.



    SORU: Kimler yumurta dondurma işleminden faydalanabilir?
    CEVAP: Kanser nedeniyle tedavi alacak olan ve yumurtalık fonksiyonlarını kaybetme riski bulunanlara, çikolata kisti edeniyle yumurtalık kisti ameliyatı geçirecek olanlara tavsiye edilir. Bunlara ek olarak henüz doğum yapmamış, ailesinde de erken menopoz öyküsü olan hastalar faydalanabilir.



        SORU: Donmuş yumurtalar kaç yıl saklanır?
        CEVAP: Hasta onayı ile 5 yıla kadar saklanabilir.



        SORU: İşlemin başarı oranı nedir?
        CEVAP: Yumurtaların spermle birleştikten sonra embriyo oluşma oranı yüzde 79 ve embriyonun rahme tutunma oranının yüzde 17-41 olduğu tahmin edilir.



        SORU: Yöntem için ideal yaş aralığı var mı?
        CEVAP: Yumurta dondurma işleminin 35 yaşından önce yapılması hem yumurta sayısı hem de yumurta kalitesi açısından önemlidir. Yaş ilerledikçe elde edilen yumurta sayısı azalır ve hamilelik şansı düşer.



            SORU: Yumurta dondurma işlemiyle sağlanan hamileliklerde bebekler sağlıklı oluyorlar mı?
            CEVAP: Yapılan çalışmalarda; normal gebeliklere kıyasla artmış bir doğumsal anomali riskinin söz konusu olmadığı ortaya konmuş. Ancak tüp bebek işlemlerinde genel bir erken doğum ve dış gebelik riski olduğu belirtilir.

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            Haberler Sağlık 35 yaşından sonra doğurganlık oranı azalan kadınların imdadına yumurta dondurma yöntemi koşuyor
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