30-40 yaş arasında sık görülüyor! Uzmanlardan rahimde oluşan miyoma karşı uyarı...

Miyom, 30-40 yaş arası kadınlarda daha sık görülüyor. Op. Dr. Aylin Akıncı, "35 yaş üzerindeki bütün kadınların miyomlar ve rahim kanseri açısından dikkatle değerlendirilmesi gerekir" uyarısında bulunuyor. Bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenlere değiniyor:
ERKEN DOĞUMA SEBEP
Miyomların, en önemli sorunu kısırlıktır. Gebelerde miyomlar; karın ağrısı, doğum sonrası kanama ve erken doğum gibi komplikasyonlara yol açıyor. Plasentanın erken ayrılmasına neden olabiliyor. Kansızlık bu hastalarda oldukça sık görülüyor. Şikayetleri olanların vakit kaybetmeden uzmana başvurması gerekiyor. Çünkü ne kadar erken hareket edilirse tedavi o kadar başarılı oluyor. Miyomların periyodik muayene ile takip edilmesi gerekiyor. Hasta eğer menopoza girmeye yakın yaşlarda ise tedavi yapmadan menopoza girmesi bekleniyor. Daha genç yaşlarda ise tedavi, hastanın çocuk isteyip istememesine göre değişiyor. Çocuk isteğini tamamlamış, yaşı 40 civarında iri miyomlu hastalar için histerektomi (rahim alınması) tedavisi uygulanabiliyor. İlerde çocuk sahibi olmak isteyenlerde yaş 35 üstünde bile olsa miyomun çıkarılması tercih edilen cerrahi yöntem uygulanıyor.
ŞİKAYETLERİ ÖNEMSEYİN
Miyomların büyük bir kısmı hastalarda herhangi bir şikayete yol açmıyor. Ancak kimi zaman pelvik ağrılar, büyüyen rahmin mesaneye baskı yapması, sık idrara çıkma, adet sancısı, kansızlık, kabızlık gibi şikayetlere yol açabiliyor.
KANSER EDER!
Ultrason, BT veya MR, hastalığın tanısının konmasına yardımcı oluyor. Laparaskopik ve histereskopik teşhis ve bazen tedavi amaçlı kullanılan endoskopik yöntemi oluşturuyor. Özellikle 35 yaş üzerindeki bütün kadınlar rahim kanseri açısından dikkatli değerlendirme yaptırması gerekiyor. Düzenli muayenelerini aksatmamaları öneriliyor.