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    Tehlikeyi görmemezlik etmeyin! Meme kanseri, her 8 kadından birisinde görülüyor

    Dünyada her yıl 2 milyon kadın, ülkemizde ise 20 bin kadın meme kanserinden etkileniyor. Prof. Dr. Banu Atalar, meme kanserinde yaş ortalamasının oldukça düştüğünü belirtiyor.

    Tehlikeyi görmemezlik etmeyin

    Dünyada her yıl 2 milyon kadın, ülkemizde ise 20 bin kadın meme kanserinden etkileniyor. Prof. Dr. Banu Atalar, meme kanserinde yaş ortalamasının oldukça düştüğünü belirtiyor. Atalar, "Eskiden daha ileri yaşlarda karşılaşıyorduk. Ülkemizde de genç meme kanserleri sayısı gittikçe artıyor. Meme kanseri bugün her 8 kadından birisinde görülüyor. Bugün bütün kadınlar ne zaman meme kontrolüne gitmeleri gerektiğini biliyorlar. Farkındalık oluştu. Devletin sağlık tarama politikaları da buna yardımcı oluyor. Meme kanserine erken tanı koymak çok önemli. Tedavi anlamında ilerlemeler çok fazla. Ailesinde meme kanseri olanların daha çok dikkat etmesi gerekiyor" diyor.

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    Haberler Sağlık Tehlikeyi görmemezlik etmeyin! Meme kanseri, her 8 kadından birisinde görülüyor
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