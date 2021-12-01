Bilinçsiz yapılan spor fıtığa neden oluyor!

İlerleyen yaş, karın içi basıncını artıran hamilelik ve obezite gibi etkenler, kronik öksürük, kolajen bağ dokusu hastalıkları, aniden zorlayıcı bir hareket yapmak ve sigara tüketimi kasık fıtığının oluşmasına neden oluyor. Bununla birlikte birinci derece akrabasında kasık fıtığı olan kişilerde de risk artıyor. Op. Dr. Çetin Altunal, şunları söylüyor:

BELİRTİLERE DİKKAT

Kasıkta şişlik ve ağrı, ayakta durmakla, ıkınmakla, öksürmekle artan ve sırt üstü yatmakla kaybolan şişlik, erken dönem fıtıklarda sadece ağrı kasık fıtığını haber etmektedir. Direkt ve indirekt olmak üzere 2 türü vardır. Şikayetler her 2 durumda da kasıkta şişlik ve ağrıdır. Tür sadece ameliyat tekniğini değiştirecektir.

AŞIRISI ZARAR

Kontrolsüz, aşırı ve ağır spor yapmak fıtığa eğilimli olan kişilerde kasık fıtığına yol açabiliyor. Spor yaparken kasık fıtığına sebep olabilecek durumlardan korunmak için önce ısınma hareketlerini ihmal etmemek, ağır spor yapmaktan kaçınmak gerek.

İLAÇLA DÜZELMEZ

Kasık fıtığının ilaçla küçültülmesi, düzeltilmesi, yok edilmesi mümkün değildir. Aksine beklemek fıtığın daha büyük bir hal almasına neden olabilir. Tek tedavi yöntemi hangi yaşta olursa olsun ameliyattır. Kasık fıtığının içine giren bağırsaklar veya organlar fıtık kesesi içine sıkışırsa boğulmuş fıtık dediğimiz durum oluşur ve ölümcül riskler oluşturan bağırsak çürümesine kadar giden durumlar oluşabilir.