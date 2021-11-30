Yüksek şeker krizi çeker

Şiddetli susuzluk, görmede bulanıklaşma, yorgunluk, istemsiz kilo kaybı ve sık idrara çıkma… Tüm bu şikayetler, yüksek kan şekerinin belirtileri arasında yer alıyor. Kanda, şekerin belli düzeylerin üzerinde olmasıysa diyabet olarak tanımlanıyor. İhmale gelmeyen bu durum zamanla kan damarlarına zarar veriyor. Kalp krizinden inmeye, böbrek yetmezliğinden kalıcı görme kaybına kadar pek çok ciddi soruna yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, kan şekerini yükselten hataları sıralıyor.