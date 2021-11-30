Yüksek şeker krizi çeker

Şiddetli susuzluk, görmede bulanıklaşma, yorgunluk, istemsiz kilo kaybı ve sık idrara çıkma… Tüm bu şikayetler, yüksek kan şekerinin belirtileri arasında yer alıyor. Kanda, şekerin belli düzeylerin üzerinde olmasıysa diyabet olarak tanımlanıyor. İhmale gelmeyen bu durum zamanla kan damarlarına zarar veriyor. Kalp krizinden inmeye, böbrek yetmezliğinden kalıcı görme kaybına kadar pek çok ciddi soruna yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, kan şekerini yükselten hataları sıralıyor.
BELİRTİLERİ ÖNEMSEMEMEK
Kan şekeri yüksekliği, pek çok olumsuzlukla belirti veriyor. Bunların arasında çok su içmek, çok sık idrara çıkmak, görme bozuklukları, kilo kaybı, yorgunluk – bitkinlik yer alıyor. Bu durumda herkesin vakit kaybetmeden doktor kontrolüne gitmesi öneriliyor.
KASLARA DİKKAT
Kaslar, hayatta kalmak için şeker yakıyor. Yeterli egzersiz yapmaksa şekerin yakılmadan vücutta kalmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da kan şekeri yüksek değerlere ulaşıyor. Kas kütlesini korumak için düzenli egzersiz yapılması öneriliyor.