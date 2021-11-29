Saçkıran çilesine kortizon ile son! Prof. Dr. Burhan Engin açıklıyor...

Saçkıran, bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerini kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir özellik gösteriyor. Prof. Dr. Burhan Engin, kortizonlu tedavi ile hastalığın ilerlemesinin durdurulabileceğini anlatıyor. Engin, "Saçkıran, saçlı derinin yüzde 50'sinden daha az bir bölgeyi kaplıyorsa ilk seçenek olarak saçlı deriye kortizon enjeksiyonu düşünülebilir. 4-6 haftada bir saçlı deriye enjeksiyon uygulanır. Sonuçlar 1-2 ay sonra ortaya çıkar" diyor.