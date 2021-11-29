Saçkıran çilesine kortizon ile son! Prof. Dr. Burhan Engin açıklıyor...

Saçkıran, bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerini kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir özellik gösteriyor. Prof. Dr. Burhan Engin, kortizonlu tedavi ile hastalığın ilerlemesinin durdurulabileceğini anlatıyor. Engin, "Saçkıran, saçlı derinin yüzde 50'sinden daha az bir bölgeyi kaplıyorsa ilk seçenek olarak saçlı deriye kortizon enjeksiyonu düşünülebilir. 4-6 haftada bir saçlı deriye enjeksiyon uygulanır. Sonuçlar 1-2 ay sonra ortaya çıkar" diyor.
PROSTAT GÖBEKLE BÜYÜR
Küresel bir sağlık sorunu olan obezite, başka hastalıklara da zemin hazırlıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, obezitenin erkeklerin cinsel hayatını da olumsuz etkilediğini söylüyor. "Prostat kanseri için önemli risk faktörlerinden biri obezitedir. Obezite, erkeklerde hormonal değişikliklere yol açarak kısırlığa, testosteron seviyesindeki düşme ve penis damarlarında yaptığı bozulma sebebiyle iktidarsızlığa ve prostat büyümesine neden olur" diyor.
DR. KUŞBURNU
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, beslenme alışkanlıkları değişiyor. Bu durum, bağışıklık sisteminin yavaşlamasına ve hastalıkların görülmesine neden oluyor. Uzman Diyetisyen Özlem Tay, kış hastalıklarından korunmak için önerilerini sıralıyor...
● Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerin yanında pancar, havuç, pırasa, lahana, pazı gibi sebzeleri bolca tüketin.
● 2 litre su için.
● Haftada 2 gün balık tüketin.
● Ihlamur ve kuşburnu için.
● Sarımsak ve soğan tüketin.