Enfeksiyon soğuk sever! Geç tedavide böbrek yetmezliğine bile neden olabiliyor





TUVALETE DİKKAT

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yol açan en önemli etkenlerden birini de yanlış tuvalet alışkanlığı oluşturuyor. Tuvalet sonrası yapılan temizliğin arkadan öne doğru yapılması anüs çevresindeki organizmaları vajinaya

taşıyor. Kış aylarında idrar yolu enfeksiyonu daha çok görülüyor. Tedavi edilmediğinde böbreklere ulaşan daha ağır seyreden enfeksiyonların gelişmesine neden olabiliyor.