Enfeksiyon soğuk sever! Geç tedavide böbrek yetmezliğine bile neden olabiliyor

Genellikle idrar yolundan mesaneye kadar ulaşan bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu, kimi zaman kronikleşebiliyor. Geç tedavi edildiğinde ise böbreklere de zarar veriyor.
TUVALETE DİKKAT
Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yol açan en önemli etkenlerden birini de yanlış tuvalet alışkanlığı oluşturuyor. Tuvalet sonrası yapılan temizliğin arkadan öne doğru yapılması anüs çevresindeki organizmaları vajinaya
taşıyor. Kış aylarında idrar yolu enfeksiyonu daha çok görülüyor. Tedavi edilmediğinde böbreklere ulaşan daha ağır seyreden enfeksiyonların gelişmesine neden olabiliyor.