Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Enfeksiyon soğuk sever! Geç tedavide böbrek yetmezliğine bile neden olabiliyor

    Kadınların korkulu rüyası idrar yolu enfeksiyonu, kış aylarında çok daha fazla görülüyor. Geç tedabi edildiğinde böbrek yetmezliğine bile neden olabiliyor.

    Enfeksiyon soğuk sever

    Genellikle idrar yolundan mesaneye kadar ulaşan bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu, kimi zaman kronikleşebiliyor. Geç tedavi edildiğinde ise böbreklere de zarar veriyor.



    TUVALETE DİKKAT
    Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yol açan en önemli etkenlerden birini de yanlış tuvalet alışkanlığı oluşturuyor. Tuvalet sonrası yapılan temizliğin arkadan öne doğru yapılması anüs çevresindeki organizmaları vajinaya
    taşıyor. Kış aylarında idrar yolu enfeksiyonu daha çok görülüyor. Tedavi edilmediğinde böbreklere ulaşan daha ağır seyreden enfeksiyonların gelişmesine neden olabiliyor.



    BOL BOL SU İÇİN
    İdrar yolu enfeksiyonundan korunmanın basit bir reçetesi bulunuyor. Bunun için düzenli beslenmek ve bol su içmek gerekiyor. Yeterli sıvı alımı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzun süre soğuğa maruz kalınmaması ve hijyene dikkat edilmesi öneriliyor.



        BELİRTİLERİ NELERDİR?
        Sık sık idrara çıkma
        İdrarın tam yapılmadığı hissi
        İdrara çıktıktan hemen sonra bile tekrar idrara çıkma isteğinin var olması
        İdrara çıktığınızda ağrılı yanma hissi
        Karnın alt kısmında şişlik, baskı ve rahatsızlık hissi
        Pelvik bölgede ya da bel bölgesinde ağrılar
        Bulanık idrar (bazı durumlarda kanlı idrar)
        Ağır kokulu idrar



        BUNLARI TÜKETİN
        KIZILCIK: Bakterileri öldürür. İdrar yolunu temizler.
        PORTAKAL VE LİMON SUYU:         Bağırsakları temizler. Enfeksiyonla savaşır.
        ANANAS: İdrardaki iltihabı azaltır.
        KIRMIZI ÜZÜM:        İdrar söktürücüdür.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dikkat çeken SİHA açıklaması: Rusya SİHA’lara kafayı taktı!
        Haberler Sağlık Enfeksiyon soğuk sever! Geç tedavide böbrek yetmezliğine bile neden olabiliyor
            SON DAKİKA