Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gereksiz ilaç kullanımından kaçının! Böbreklerin katili ağrı kesiciler

    Yaşla birlikte böbrek hastalıkları sinyal veriyor. Prof. Dr. Alaattin Yıldız, böbrekleri korumak için gereksiz ilaç kullanmamanın gerektiğini söylüyor. İşte sizler için derlediğimiz 28 Kasım tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Böbreklerin katili ağrı kesiciler

    Toplumda yüzde 10'unda gizli böbrek hastalığı bulunuyor. Hastalığın yaş ile birlikte arttığını söyleyen Prof. Dr. Alaattin Yıldız, böbrek hastalığını erken fark etmenin önemine dikkat çekiyor. Böbrekleri korumanın formülünü paylaşıyor: Hipertansiyon hastasıysa iyi kan basıncı kontrolü, şeker hastasıyla çok iyi kan şekeri kontrolü yapılmalı. Beslenmeye dikkat edilmeli, obeziteden korunulmalı. Böbreğe dokunabilecek, mümkün olduğunca gereksiz ilaç kullanmamak gerekir.



    BOYALI TEHLİKE
    Özellikle ağrı kesicileri kullanırken çok dikkatli olmamız lazım. Ağrı kesicilerin uzun dönem zararları var. Bizim incelemelerde kullandığımız kontrast denilen boyalı ajanların zararları bulunuyor.



    KOLESTEROLE BİR ÇAY
    Kalp hastalıkları tüm dünyada en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Tansiyon ve kolesterol gibi diğer hastalıklar ise kalp sağlığını bozuyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, çağın sorunu kolesterolle ilgili bilgi veriyor. Kolesterolün herhangi bir şikayete neden olmadığı için geç fark edildiğini söylüyor. "Yüksek kolesterole yediğiniz besinler, fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam sürmek, yaş, aile geçmişi ve genel sağlığın durumu etkilidir" diyor. Yağlı ve işlenmiş besinler, fast food tarzı beslenme alışkanlıklarının kolesterole neden olduğunu vurguluyor. Türk kültüründe önemli bir yeri olan çayın, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Kolesterolü düşüren diğer besinleri şöyle sıralıyor:
    MEYVE: Elma, üzüm gibi meyveler kolesterolü dengeler.
    ÇİKOLATA: İçerisindeki kakao, güçlü antioksidan özelliği ile kolesterolü düşürür.
    ISPANAK: Damarlarda tıkanmayı önleyerek kalp krizi riskini azaltır.



        PAPATYA RAHATLA
        ADET öncesi gerginlik sendromu, 25 ile 35 yaş arasındaki kadınlarda kendini gösteriyor. Op. Dr. Gamze Baykan, yaşam kalitesinin düşmemesi için 5 öneride bulunuyor:
        Bol su için, tuzdan uzak durun.
        Bitki çayları psikolojik hali düzeltebilir.
        Cilt bakımı, cilt temizleme gözenekleri rahatlatıp akne oluşumunu aza indirir.
        Çikolata, tatlı yerine kuru meyve, az şekerli tatlılara yönelmek doğru olur.



        AŞK LİMONDA
        Salatalarımızdan eksik etmediğimiz, kokusuyla bile içimizi ferahlatan limonun faydaları saymakla bitmiyor. Limon, cinsel hayata da renk katıyor. Vücut direncini artırıp, libidoyu yükseltiyor. Kadınlarda cinsel soğukluğu gideriyor. Erkeklerde ise sperm kalitesini yükseltiyor. Hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların giderilmesine yardımcı oluyor. Kan temizleyici özelliği ile öğle ve akşam yemeklerinden sonra içilmesi öneriliyor. Soğuk algınlığı, grip, yüksek ateş gibi hastalıklara da deva oluyor. Limon suyu dişlerimizi besliyor.



        TANSİYONA BEYAZ MUCİZE
        Sofralardan eksik edilmeyen bir lezzet olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Vücuda dinçlik ve kuvvet verir. Yüksek tansiyonu engeller. Göz sağlığına iyi gelir.



            KARACİĞER DOSTU REYHAN
            Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Stresle mücadele eder. Bağışıklığı güçlendirerek kanserden korur. Karaciğeri güçlendirir. Öksürüğe iyi gelir. Gözleri besler.



            MERCİMEK KALBİ KORUR
            Vitamin ve mineral deposu bir bakliyat olan kırmızı mercimek, içerdiği folik asit ile beyin hücrelerini besler. Kalp damar hastalıklarından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanser hastalığına karşı koruma sağlar. Kabızlığı da bitirir.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Vergisiz asgari ücret
            Haberler Sağlık Gereksiz ilaç kullanımından kaçının! Böbreklerin katili ağrı kesiciler
                SON DAKİKA