Gereksiz ilaç kullanımından kaçının! Böbreklerin katili ağrı kesiciler





KOLESTEROLE BİR ÇAY

Kalp hastalıkları tüm dünyada en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Tansiyon ve kolesterol gibi diğer hastalıklar ise kalp sağlığını bozuyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, çağın sorunu kolesterolle ilgili bilgi veriyor. Kolesterolün herhangi bir şikayete neden olmadığı için geç fark edildiğini söylüyor. "Yüksek kolesterole yediğiniz besinler, fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam sürmek, yaş, aile geçmişi ve genel sağlığın durumu etkilidir" diyor. Yağlı ve işlenmiş besinler, fast food tarzı beslenme alışkanlıklarının kolesterole neden olduğunu vurguluyor. Türk kültüründe önemli bir yeri olan çayın, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Kolesterolü düşüren diğer besinleri şöyle sıralıyor:

MEYVE: Elma, üzüm gibi meyveler kolesterolü dengeler.

ÇİKOLATA: İçerisindeki kakao, güçlü antioksidan özelliği ile kolesterolü düşürür.

ISPANAK: Damarlarda tıkanmayı önleyerek kalp krizi riskini azaltır.