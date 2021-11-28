Gereksiz ilaç kullanımından kaçının! Böbreklerin katili ağrı kesiciler

Toplumda yüzde 10'unda gizli böbrek hastalığı bulunuyor. Hastalığın yaş ile birlikte arttığını söyleyen Prof. Dr. Alaattin Yıldız, böbrek hastalığını erken fark etmenin önemine dikkat çekiyor. Böbrekleri korumanın formülünü paylaşıyor: Hipertansiyon hastasıysa iyi kan basıncı kontrolü, şeker hastasıyla çok iyi kan şekeri kontrolü yapılmalı. Beslenmeye dikkat edilmeli, obeziteden korunulmalı. Böbreğe dokunabilecek, mümkün olduğunca gereksiz ilaç kullanmamak gerekir.
BOYALI TEHLİKE
Özellikle ağrı kesicileri kullanırken çok dikkatli olmamız lazım. Ağrı kesicilerin uzun dönem zararları var. Bizim incelemelerde kullandığımız kontrast denilen boyalı ajanların zararları bulunuyor.
KOLESTEROLE BİR ÇAY
Kalp hastalıkları tüm dünyada en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Tansiyon ve kolesterol gibi diğer hastalıklar ise kalp sağlığını bozuyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, çağın sorunu kolesterolle ilgili bilgi veriyor. Kolesterolün herhangi bir şikayete neden olmadığı için geç fark edildiğini söylüyor. "Yüksek kolesterole yediğiniz besinler, fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam sürmek, yaş, aile geçmişi ve genel sağlığın durumu etkilidir" diyor. Yağlı ve işlenmiş besinler, fast food tarzı beslenme alışkanlıklarının kolesterole neden olduğunu vurguluyor. Türk kültüründe önemli bir yeri olan çayın, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Kolesterolü düşüren diğer besinleri şöyle sıralıyor:
MEYVE: Elma, üzüm gibi meyveler kolesterolü dengeler.
ÇİKOLATA: İçerisindeki kakao, güçlü antioksidan özelliği ile kolesterolü düşürür.
ISPANAK: Damarlarda tıkanmayı önleyerek kalp krizi riskini azaltır.