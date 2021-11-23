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    Dikkat modern hayat bel fıtığını tetikliyor!

    Bel fıtığı yaşlı genç herkesi vuruyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Karakoç, hastalığın belirtisinin şiddetli bel ağrısı olarak ortaya çıktığını söylüyor.

    Fazla oturma fıtık olma

    Bel fıtığı yaşlı genç herkesi vuruyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Karakoç, hastalığın belirtisinin şiddetli bel ağrısı olarak ortaya çıktığını söylüyor. İşte Dr. Karakoç'un açıklamaları:



    AĞRI VE UYUŞMAYA DİKKAT
    Hareket ettikçe artan ve istirahat edince geçmeyen ya da ağrı kesici alınmasına rağmen dinmeyen bel ağrısı, adale spazmı (krampı), uyuşma, güç kaybı, hareket ederken zorlanma bel fıtığının en büyük belirtilerinden biridir. Yine iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrar tutamama, bazen idrar yapmakta zorlanma, genital bölgede ya da makat bölgesinde uyuşma, karıncalanma, hissizlik gibi şikâyetler de önemlidir.



    TEDAVİ
    Her bel fıtığı hastasına ameliyat gerekmez. Bazı bel fıtığı hastalarına ise mutlaka ameliyat gerekir, yani hastalık yoktur hasta vardır. Cerrahide altın standart tedavi yöntemi, mikroskop kullanılarak yapılan lomber diskektomi (lomber mikrocerrahi) yöntemidir.



        AMELİYAT
        Eğer hastanın cerrahi dışı tedavi yöntemlerine rağmen günlük hayat kalitesini etkileyen, iş gücü kaybı oluşturan şikâyetleri devam ediyor ve artıyorsa ameliyat düşünülür. Yine kas gücü kaybı, bacaklarda uyuşma şikâyetinde artış ya da acil ameliyat gerektiren şikâyetleri oluyorsa ameliyat önerilir. Çünkü bel fıtığı ilerledikçe hastanın yaşam kalitesi kötüleşir.


        Uzun süreli oturma sonrasında esneme egzersizleri yapın.
        Yüksek topuklu ayakkabı kullanmayın.
        Sırt ve bel bölgenizdeki kasları güçlendirmek için düzenli fiziksel aktivite yapın.
        Tütün kullanımını sonlandırın.



        EGZERSİZ ŞART
        Uzm. Dr. Abdullah Karakoç, bel fıtığından nasıl korunabileceğimiz hakkında ise şu tavsiyelerde bulundu:
        Ağırlık kaldırırken uygun teknikleri kullanın.
        Sağlıklı düzeyde bir vücut ağırlığına sahip olun.
        Yürüme, oturma, ayakta durma ve uyuma sırasında sağlıklı bir vücut postürü geliştirin.
        Dengeli beslenin.

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