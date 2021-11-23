Dikkat modern hayat bel fıtığını tetikliyor!





AĞRI VE UYUŞMAYA DİKKAT

Hareket ettikçe artan ve istirahat edince geçmeyen ya da ağrı kesici alınmasına rağmen dinmeyen bel ağrısı, adale spazmı (krampı), uyuşma, güç kaybı, hareket ederken zorlanma bel fıtığının en büyük belirtilerinden biridir. Yine iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrar tutamama, bazen idrar yapmakta zorlanma, genital bölgede ya da makat bölgesinde uyuşma, karıncalanma, hissizlik gibi şikâyetler de önemlidir.