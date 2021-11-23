Dikkat modern hayat bel fıtığını tetikliyor!

Bel fıtığı yaşlı genç herkesi vuruyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Karakoç, hastalığın belirtisinin şiddetli bel ağrısı olarak ortaya çıktığını söylüyor. İşte Dr. Karakoç'un açıklamaları:
AĞRI VE UYUŞMAYA DİKKAT
Hareket ettikçe artan ve istirahat edince geçmeyen ya da ağrı kesici alınmasına rağmen dinmeyen bel ağrısı, adale spazmı (krampı), uyuşma, güç kaybı, hareket ederken zorlanma bel fıtığının en büyük belirtilerinden biridir. Yine iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrar tutamama, bazen idrar yapmakta zorlanma, genital bölgede ya da makat bölgesinde uyuşma, karıncalanma, hissizlik gibi şikâyetler de önemlidir.
TEDAVİ
Her bel fıtığı hastasına ameliyat gerekmez. Bazı bel fıtığı hastalarına ise mutlaka ameliyat gerekir, yani hastalık yoktur hasta vardır. Cerrahide altın standart tedavi yöntemi, mikroskop kullanılarak yapılan lomber diskektomi (lomber mikrocerrahi) yöntemidir.