Çok şeker kullanan kadınlar dikkat! Şeker menopozu çeker

Menopoz, her kadını bekliyor. Östrojen hormonu eksikliğine bağlı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle beslenme önem teşkil ediyor. Düşük kan şekeri sağlıklı bir menopoz açısından çok önemlidir. Kuru baklagiller, bulgur, arpa, çavdar ekmeği, sebzeler ve meyveler kan şekerinin aşırı yükselmesini engelleyip dengede kalmasını sağlıyor. Şeker, bal, reçel, pirinç, muz, üzüm, incir gibi şeker oranı fazla olan besinler ise daha az tüketilmelidir. Yağ kullanımı gerektiği takdirde sıvı yağlar tercih edilmelidir. Zeytinyağı başta olmak üzere soya ve mısırözü de kullanılabilir. Tereyağı da faydalıdır. Ancak margarinden uzak durmak gerekir.
KEPEĞE KARŞI ARGAN
Bilim dünyası Argan yağının mucizesini konuşuyor. Sadece Fas'ta yetişebilen 'Arganio Spinosa' ağacının çekirdeklerinden üretilen yağ, cilt ve saç bakımında sıklıkla kullanılıyor. Faydaları saymakla bitmiyor.
Güneş hasarından korur.
Cildi nemlendirir.
Cildi tedavi eder.
Akneyi ortadan kaldırır
Enfeksiyonl iyileştirir.
Yaralara iyi gelir.
Çatlakları önler ve azaltır.
Göz torbalarının giderilmesine katkıda bulunur.
Ellerde oluşan kuruluğu giderir.
Cansız ve kırılan tırnakların onarılmasını sağlar.
Kepek oluşumunu önler.
PORTAKAL ORDA KAL
Sevilen meyvelerden portakal, bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini açısından zengindir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Potasyum kaynağıdır. Güçlü bir antioksidandır. Hücreleri yenileyerek kanser hastalıklarına karşı önleyicidir. Kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi riskini azaltır. Eğer sıktığınız portakalın posasını suyuna katıp karıştırırsanız bağırsaklarınız çalışır ve tok kalma süreniz uzar.