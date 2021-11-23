Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çok şeker kullanan kadınlar dikkat! Şeker menopozu çeker

    Menopoz, her kadını bekliyor. Östrojen hormonu eksikliğine bağlı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle beslenme önem teşkil ediyor. Düşük kan şekeri sağlıklı bir menopoz açısından çok önemlidir. İşte sizler için derlediğimiz 23 Kasım tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Şeker menopozu çeker

    Menopoz, her kadını bekliyor. Östrojen hormonu eksikliğine bağlı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle beslenme önem teşkil ediyor. Düşük kan şekeri sağlıklı bir menopoz açısından çok önemlidir. Kuru baklagiller, bulgur, arpa, çavdar ekmeği, sebzeler ve meyveler kan şekerinin aşırı yükselmesini engelleyip dengede kalmasını sağlıyor. Şeker, bal, reçel, pirinç, muz, üzüm, incir gibi şeker oranı fazla olan besinler ise daha az tüketilmelidir. Yağ kullanımı gerektiği takdirde sıvı yağlar tercih edilmelidir. Zeytinyağı başta olmak üzere soya ve mısırözü de kullanılabilir. Tereyağı da faydalıdır. Ancak margarinden uzak durmak gerekir.



    KEPEĞE KARŞI ARGAN
    Bilim dünyası Argan yağının mucizesini konuşuyor. Sadece Fas'ta yetişebilen 'Arganio Spinosa' ağacının çekirdeklerinden üretilen yağ, cilt ve saç bakımında sıklıkla kullanılıyor. Faydaları saymakla bitmiyor.
    Güneş hasarından korur.
    Cildi nemlendirir.
    Cildi tedavi eder.
    Akneyi ortadan kaldırır
    Enfeksiyonl iyileştirir.
    Yaralara iyi gelir.
    Çatlakları önler ve azaltır.
    Göz torbalarının giderilmesine katkıda bulunur.
    Ellerde oluşan kuruluğu giderir.
    Cansız ve kırılan tırnakların onarılmasını sağlar.
    Kepek oluşumunu önler.



    PORTAKAL ORDA KAL
    Sevilen meyvelerden portakal, bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini açısından zengindir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Potasyum kaynağıdır. Güçlü bir antioksidandır. Hücreleri yenileyerek kanser hastalıklarına karşı önleyicidir. Kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi riskini azaltır. Eğer sıktığınız portakalın posasını suyuna katıp karıştırırsanız bağırsaklarınız çalışır ve tok kalma süreniz uzar.



        DİKKAT PROSTAT
        Ürolojı Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, günümüzde ortalama yaşam süresinin arttığını söylüyor. 60 yaş üzeri her 5 erkekten 2'sinde iyi huylu prostat büyümesi görüldüğünü belirtiyor. Tedavisinin olduğunu kaydediyor. Şunları söylüyor: "Yaşla birlikte vücutta oluşan hormon dengesizliği prostat hücrelerinin büyümesine yol açıyor. İstatistiklere göre 51 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin yaklaşık yarısı ve 80 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 90'ını etkiliyor. Gerçekleştirilen ilaç tedavilerine rağmen sıkıntıları devam eden hastalarda cerrahi işlem uygulanıyor. HoLEP ise iyi huylu prostat büyümesi olan ve cerrahi girişim gerektiren bu grup hastalarda da uygulanabilen yöntemdir. HoLEP ameliyatında kullanılan lazer enerjisi asla cinsel işlev bozukluğuna yol açmaz. Hasta kısa sürede günlük yaşamına döner."



        YÜKSEK ATEŞE LİMON
        C vitamini deposu limon ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur. Solunum sorunlarına iyi gelir.



        MUŞMULA TAŞ DÖKER
        Böbrek kum ve taşlarının dökülmesini sağlar. İçeriğindeki fazla sudan dolayı serinletici etki yapar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur.



            HAZIMSIZLIĞA ÇARE PATLICAN
            Patlıcan sakinleştirici etkiye sahiptir. Kansızlığa iyi gelir. Mide kanserinden korur. Kasların gelişimine yardımcı olur. Hazımsızlığı giderir.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Emekli maaşlarına zam için 3 düzenleme
            Haberler Sağlık Çok şeker kullanan kadınlar dikkat! Şeker menopozu çeker
                SON DAKİKA