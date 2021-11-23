Çok şeker kullanan kadınlar dikkat! Şeker menopozu çeker

Menopoz, her kadını bekliyor. Östrojen hormonu eksikliğine bağlı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle beslenme önem teşkil ediyor. Düşük kan şekeri sağlıklı bir menopoz açısından çok önemlidir. Kuru baklagiller, bulgur, arpa, çavdar ekmeği, sebzeler ve meyveler kan şekerinin aşırı yükselmesini engelleyip dengede kalmasını sağlıyor. Şeker, bal, reçel, pirinç, muz, üzüm, incir gibi şeker oranı fazla olan besinler ise daha az tüketilmelidir. Yağ kullanımı gerektiği takdirde sıvı yağlar tercih edilmelidir. Zeytinyağı başta olmak üzere soya ve mısırözü de kullanılabilir. Tereyağı da faydalıdır. Ancak margarinden uzak durmak gerekir.