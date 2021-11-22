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    Basende ve kalçada biriken kilolar tehlikeleri beraberinde getiriyor! Ayran ve sütle fazla kilolardan kurtulun

    Fazla kilolar; bel, basen ve kalçalarda birikiyor. Bu durum, tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bel kalınlığının kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm'in üstü risk grubuna giriyor. İşte sizler için derlediğimiz 22 Kasım tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Ayran süt kilolara şut

    Fazla kilolar; bel, basen ve kalçalarda birikiyor. Bu durum, tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bel kalınlığının kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm'in üstü risk grubuna giriyor. Dyt. Merve Sehlikoğlu, ince ve fit bir görünüme kavuşmak için öncelikle kuru baklagil tüketilmesini öneriyor. Ara öğünlerde tüketilen süt, yoğurt ve ayran gibi probiyotiklerin uzun süre tok tuttuğunu vurguluyor. "Uyumadan 3 saat önce 1 kase yoğurt yiyin, Bu sizin sabaha kadar tok kalmanıza yardımcı olacak" diyor.



    KATARAKT YAŞA BAKMAZ
    Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, kataraktın artık gençlerde hatta çocuklarda görüldüğünü söylüyor. Yakını ve uzağı görememenin katarakt belirtisi olabileceğini belirtiyor. Düzenli kontrolle tespit edilebilen kataraktın tedavi edilmediğinde görme kayıplarına neden olacağını vurguluyor.



    MİGRENE ÜZÜM
    Üzüm, migrene iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur. Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcıdır. Kolesterolü dengeler. Böbrek bozukluklarını onarır.



        MANTAR TOKSİN ATAR
        Mantar, vücudu toksinlerden arındırır. Beyninizi korur. Gençleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sağlığını artırabilir. Kolesterolü düşürür.



        ZEYTİNYAĞI ÖMÜR UZATIR
        Zeytinyağı, metabolizmayı artırır. Sindirimi kolaylaştırır. Cilt sağlığını korur. Yaşlanmayı geciktirir. Safra taşlarını önler. Hücre duvarlarını güçlendirir.

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        Haberler Sağlık Basende ve kalçada biriken kilolar tehlikeleri beraberinde getiriyor! Ayran ve sütle fazla kilolardan kurtulun
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