Basende ve kalçada biriken kilolar tehlikeleri beraberinde getiriyor! Ayran ve sütle fazla kilolardan kurtulun

Fazla kilolar; bel, basen ve kalçalarda birikiyor. Bu durum, tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bel kalınlığının kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm'in üstü risk grubuna giriyor. Dyt. Merve Sehlikoğlu, ince ve fit bir görünüme kavuşmak için öncelikle kuru baklagil tüketilmesini öneriyor. Ara öğünlerde tüketilen süt, yoğurt ve ayran gibi probiyotiklerin uzun süre tok tuttuğunu vurguluyor. "Uyumadan 3 saat önce 1 kase yoğurt yiyin, Bu sizin sabaha kadar tok kalmanıza yardımcı olacak" diyor.