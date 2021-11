Fazla kilolara dikkat! Anneliğe engel oluyor

ISPANAK MİGRENDEN KURTULSAK

Migren, dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkiliyor. Her beş kadından biri ve yaklaşık her 15 erkekten biri migren yaşıyor. Çözüm ise doğal beslenmekten geçiyor. BMJ Vaka Raporları'nda yazan uzmanlar, 12 yıldan fazla bir süredir migren yaşayan 65 yaşındaki bir adamı inceledi. İlaç alan, tetikleyici yiyecekleri de kesen hasta, yoga ve meditasyon yaptı. Ancak hiçbir işe yaramadı. Her gün 141 gram lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeden oluşan diyeti uyguladı. Migreni ortadan kaldırdı.