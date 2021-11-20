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    Fazla kilolara dikkat! Anneliğe engel oluyor

    Her kadın, anne olmanın hayalini kuruyor. Ancak dünyada kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Fazla kilo, çocuk sahibi olma şansını azaltıyor. Prof. Dr. Timur Gürgan uyarılarda bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 20 Kasım tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Fazla kilo anneliğe engel

    Her kadın, anne olmanın hayalini kuruyor. Ancak dünyada kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Fazla kilo, çocuk sahibi olma şansını azaltıyor. Prof. Dr. Timur Gürgan, "Erkeklerde şişmanlıkta ortaya çıkan yağ içindeki hormon dengesizliği direkt olarak sperm yapımını etkiler ve sperm kalitesini düşürür. Sağlıklı çocuk sahibi olma şansı azalır. Bununla birlikte şişmanlığa hareket azlığı, sigara, alkol kullanımı, stres, yorgunluk gibi faktörleri birleştirirseniz sonunda bu kişiler belki çocuk sahibi olamaz duruma geliyor" diyor.



    ISPANAK MİGRENDEN KURTULSAK
    Migren, dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkiliyor. Her beş kadından biri ve yaklaşık her 15 erkekten biri migren yaşıyor. Çözüm ise doğal beslenmekten geçiyor. BMJ Vaka Raporları'nda yazan uzmanlar, 12 yıldan fazla bir süredir migren yaşayan 65 yaşındaki bir adamı inceledi. İlaç alan, tetikleyici yiyecekleri de kesen hasta, yoga ve meditasyon yaptı. Ancak hiçbir işe yaramadı. Her gün 141 gram lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeden oluşan diyeti uyguladı. Migreni ortadan kaldırdı.



    DİYET DEYİP GEÇMEYİN
    Diyetisyen İrem Aksoy, "Yeni yıl yaklaşırken kendinize kilo hedefi belirlediyseniz, hem ruhen hem de bedenen diyete hazırsanız dikkat etmeniz gereken diyet hatalarına göz atmanızda fayda var" diyor. Sıklıkla karşılaşılan diyet hatalarını şöyle anlatıyor: Uygun olmayan popüler bir diyet programı uygulamak, diyet ürünlerini kontrolsüzce tüketmenin bir zararı olmayacağını sanmak, öğün atlamak, su ile egzersizi önemsememek ve besin alımını takip etmemek.



        KEMİK ERİMESİNE KARŞI NAR SUYU
        Vitamin deposu meyvelerden narın faydaları saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, kanserden koruyan bu meyvenin, sağlığa olan diğer yararlarını şöyle sıralıyor: Yaşlanmayı engeller. Hücreleri gençleştirir. Kalp krizi ve felce karşı da koruyucudur. Kan basıncını düşürür ve kolesterolü dengeler. Kadınlarda doğurganlığı artırır. Erkeklerde seks hormonlarını harekete geçirir. Testosteron seviyesinin artışını saplar. İnsülin direncini azaltmaya ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu bilinir. Menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesinden korur. Yaygın enfeksiyonları temizler. Romatizma hastalığının şikayetleri azaltır.



        GÖZLERE MANDALİNA
        Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere kalkan olur. İştah kontrolünü sağlar. Göz hastalıklarından korur. Kemik erimesine karşı gelir. Yaraları daha hızlı iyileştirir.



        İLTİHAPLARA PIRASA
        Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.



            KABIZLIĞA BALKABAĞI
            Balkabağı, yüksek lif içermesi kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Göz sağlığı, hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir. Güçlü bir antioksidandır. Kanser hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Yaşlanma etkilerini geciktirir.
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            Haberler Sağlık Fazla kilolara dikkat! Anneliğe engel oluyor
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