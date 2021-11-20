Fazla kilolara dikkat! Anneliğe engel oluyor

Her kadın, anne olmanın hayalini kuruyor. Ancak dünyada kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Fazla kilo, çocuk sahibi olma şansını azaltıyor. Prof. Dr. Timur Gürgan, "Erkeklerde şişmanlıkta ortaya çıkan yağ içindeki hormon dengesizliği direkt olarak sperm yapımını etkiler ve sperm kalitesini düşürür. Sağlıklı çocuk sahibi olma şansı azalır. Bununla birlikte şişmanlığa hareket azlığı, sigara, alkol kullanımı, stres, yorgunluk gibi faktörleri birleştirirseniz sonunda bu kişiler belki çocuk sahibi olamaz duruma geliyor" diyor.
ISPANAK MİGRENDEN KURTULSAK
Migren, dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkiliyor. Her beş kadından biri ve yaklaşık her 15 erkekten biri migren yaşıyor. Çözüm ise doğal beslenmekten geçiyor. BMJ Vaka Raporları'nda yazan uzmanlar, 12 yıldan fazla bir süredir migren yaşayan 65 yaşındaki bir adamı inceledi. İlaç alan, tetikleyici yiyecekleri de kesen hasta, yoga ve meditasyon yaptı. Ancak hiçbir işe yaramadı. Her gün 141 gram lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeden oluşan diyeti uyguladı. Migreni ortadan kaldırdı.
DİYET DEYİP GEÇMEYİN
Diyetisyen İrem Aksoy, "Yeni yıl yaklaşırken kendinize kilo hedefi belirlediyseniz, hem ruhen hem de bedenen diyete hazırsanız dikkat etmeniz gereken diyet hatalarına göz atmanızda fayda var" diyor. Sıklıkla karşılaşılan diyet hatalarını şöyle anlatıyor: Uygun olmayan popüler bir diyet programı uygulamak, diyet ürünlerini kontrolsüzce tüketmenin bir zararı olmayacağını sanmak, öğün atlamak, su ile egzersizi önemsememek ve besin alımını takip etmemek.