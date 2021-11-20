Diyabetin doğal ilacı: Balık ve brokoli

Vücuttaki kan şekerinin çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan diyabet, hızla yayılıyor.
Her 10 kişiden biri bu hastalıkla mücadele ediyor. Diyabet, kalp, böbrek sorunları, körlük, felç ve cinsel sorunlara yol açabiliyor. Doğru beslenme ve egzersiz, hastalığa adeta kalkan oluyor. Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, diyabet riskini azaltan besinleri şöyle açıklıyor:
1 AVUÇ KABAK ÇEKİRDEĞİ
Faydalı yağ asitleri içeren balık, kan şekerini dengeliyor.
Haftada 2-3 kere balık tüketmek diyabet riskini önemli oranda azaltıyor. Balık aynı zamanda hücreleri yeniliyor.
Vitamin deposu kabak çekirdeği de doğal diyabet ilacı olarak kabul ediliyor. Her gün 1 avuç tüketilmesi öneriliyor.
Antioksidan ve lif etkisi yüksek bir besin olan yaban mersini, kuru ya da meyve olarak tüketilebiliyor.
Her gün 1 avuç tüketildiğinde kan şekerini dengeliyor.