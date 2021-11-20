Diyabetin doğal ilacı: Balık ve brokoli





1 AVUÇ KABAK ÇEKİRDEĞİ

Faydalı yağ asitleri içeren balık, kan şekerini dengeliyor.

Haftada 2-3 kere balık tüketmek diyabet riskini önemli oranda azaltıyor. Balık aynı zamanda hücreleri yeniliyor.

Vitamin deposu kabak çekirdeği de doğal diyabet ilacı olarak kabul ediliyor. Her gün 1 avuç tüketilmesi öneriliyor.

Antioksidan ve lif etkisi yüksek bir besin olan yaban mersini, kuru ya da meyve olarak tüketilebiliyor.

Her gün 1 avuç tüketildiğinde kan şekerini dengeliyor.