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    Diyabetin doğal ilacı: Balık ve brokoli

    Diyabet, hayatı tehdit ediyor. Doğru beslenme riski azaltıyor. Uzmanlar, balık, avokado, brokoli ve tatlı patatesin ilaç etkisi yaptığını söylüyor.

    Balık ve brokoli önler diyabeti

    Vücuttaki kan şekerinin çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan diyabet, hızla yayılıyor.



    Her 10 kişiden biri bu hastalıkla mücadele ediyor. Diyabet, kalp, böbrek sorunları, körlük, felç ve cinsel sorunlara yol açabiliyor. Doğru beslenme ve egzersiz, hastalığa adeta kalkan oluyor. Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, diyabet riskini azaltan besinleri şöyle açıklıyor:



    1 AVUÇ KABAK ÇEKİRDEĞİ
    Faydalı yağ asitleri içeren balık, kan şekerini dengeliyor.
    Haftada 2-3 kere balık tüketmek diyabet riskini önemli oranda azaltıyor. Balık aynı zamanda hücreleri yeniliyor.
    Vitamin deposu kabak çekirdeği de doğal diyabet ilacı olarak kabul ediliyor. Her gün 1 avuç tüketilmesi öneriliyor.
    Antioksidan ve lif etkisi yüksek bir besin olan yaban mersini, kuru ya da meyve olarak tüketilebiliyor.
    Her gün 1 avuç tüketildiğinde kan şekerini dengeliyor.



        PATATES MUCİZESİ
        Son araştırmalarda insülin direncini azalttığı kanıtlanan tatlı patates, kızartma dışında tüketildiği takdirde anti-diyabet bir besin olarak öne çıkıyor. Patatesin aksine tatlı patates, insülin direncini azaltıyor. 'Antosiyanin' içeriğiyle damarların genişlemesini sağlıyor ve kan basıncının düşmesine yardımcı oluyor. Tatlı patates, kandaki şeker seviyesinin artışını önlüyor.



        BUNLARA DİKKAT
        İşlenmiş gıdalardan uzak durun.
        Şeker tüketimini en aza indirin, tatlılarla aranıza mesafe koyun.
        Mevsiminde bol sebze tüketin.
        Her gün mutlaka en az 30 dakika yürüyün.
        Kilo kontrolünü sağlayın.
        Beyaz unu beslenme planınızdan çıkarın.
        Mutlaka sağlıklı ara öğünler alın
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        Haberler Sağlık Diyabetin doğal ilacı: Balık ve brokoli
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