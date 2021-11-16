Akciğer kanseri sinsi sinsi ilerliyor!





TOMOGRAFİ TANI İÇİN ÖNEMLİ

Akciğer kanserinin tanısının konulabilmesi için öncelikle akciğer grafisi, gerektiği durumda akciğer tomografisi çektirilir. "Balgam sitolojisi" denilen mikroskop altında balgam incelemesinin yapılması bazen kanser hücrelerinin varlığını ortaya çıkarabilir.



TEDAVİ HASTAYA GÖRE PLANLANIR

Akciğer kanserinde tümörün tipi, evresi ve hastanın genel durumu göz önünde bulundurularak tedavi planı yapılmaktadır. Akciğer kanserinin tedavisinin doğru yapılabilmesi için doğru evreleme şarttır. Ayrıca kanserin türüne göre de tedavi değişir. Hastalığın evresine göre; tümörün ameliyatla çıkarılması, kemoterapi ilaçları ve ışın tedavisi uygulanır. Bazı durumlarda bu tedaviler birlikte de uygulanabilir.



KORUNMA YOLLARI

Akciğer kanserinin en önemli nedeni tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Bu nedenle en önemli faktör sigaradan uzak durulmasıdır. Hava kirliliği de hastalığı tetikleyen unsurdur. Sağlıklı beslenme düzeninin oluşturulması ve spor da hastalıktan korunmak için önemlidir.