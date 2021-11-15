Yükseği kadar kan şekeri düşüklüğü de yaşamı tehdit (Sağlık haberleri)

Yanlış beslenme, hareketsiz ve genetik yapı toplumda şeker hastalığı diye bilinen diyabete davetiye çıkartıyor. Kan şekerinin yükseği kadar düşüğü de tehlike oluşturuyor. Uzman Doktor Medine Çetin Erden, hipoglisemi olarak adlandırılan kan şekeri düşüklüğünün beyin, böbrek ve kalp gibi yaşamsal organlara zarar verdiğini belirtiyor. Bu hastalara ana ve ara öğünleri atlamamaları konusunda uyarıda bulunan Dr. Erden, "Ceviz, badem gibi kuruyemişler ile sebze ve meyve tüketimine özen gösterin. Yağsız et ve balık yiyin. Çay kahve tüketimini abartmayın" uyarısında bulunuyor. Diğer önerilerini şöyle sıralıyor:

Haftada en az 3-4 gün en az 45 dakika spor yapın.

Bol su için.

Tarçın tüketin.

Yanınızda ara öğünler için badem, ceviz, kuru meyveler bulundurun.

Kuşburnu ve ıhlamur tercih edin.

UYKU APNESİ YORGUN DÜŞÜRÜR

Uzmanlar, yorgunluğa neden olan hastalıkları sıralıyor. Depresyona ve uyku apnesi hastalığına değinen Prof. Dr. Haluk Sargın; uyku apnesinin, sabahları kişide yorgunluk ve halsizlik şikayetleri ile belirti verdiğini söylüyor. Kansızlık, kalp hastalıkları ve yanlış beslenmenin de yorgunluğa neden olacağını belirten Sargın, "Çikolata, vücutta mutluluk hormonunu yükseltir" diyor.

MUTLULUĞA SARIMSAK

Kötü kokusuyla birçok kişinin mesafeli yaklaştığı sarımsak, cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. İçeriğindeki 'allicin' denilen madde kan akışını hızlandırıp, sperm sayısını arttırıyor. "Sarımsak cinsel gücü artırır ancak doğru kullanılmadığında partnerinizi kaçırır" diyen uzmanlar, "Asla çiğ olarak tüketmeyin; sonra üzülürsünüz" şeklinde konuşuyor. Sarımsağın faydaları şöyle sıralanıyor...

Kandaki şeker miktarını dengeler.

Kanserden korur.

Kan pıhtılaşmasını önler.

Damar sertliğini azaltır.

Vücuttan sivrisinek ve böcekleri uzaklaştırır.

Sinir sistemini ve kan dolaşımını düzenler.

Gribi ve nezleyi önler.

MARGARİN KALBİ TÜKETİR

Kek, kurabiye, kraker, bisküvi, kızartma gibi gıdalar ve margarin gibi katı yağlarda bulunan trans yağlar, kalp hastalığı riskini artırıyor. Bu yağların kolesterolü de yükselttiğine değinen Doç. Dr. Öner Özdoğan, "Öncelikle kötü kolesterolü arttırıp, iyi kolesterolü azaltmaktadır. Bu da damar tıkanıklığına bağlı kalp hastalığına neden olur. Trans yağlar, prostat ve bağırsak kanserlerine neden olabilir" diyor.

AYVA YE GÖZE GELME

Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi gelir. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır. Antioksidan özelliğiyle cildin genç kalmasını sağlar. Saç dökülmesini azaltır.

MERCİMEK KRİZİ ÖNLER

Kırmızı mercimek, içerdiği folik asit ile beyin hücrelerini besler. Kalp damar hastalıklarından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanser hastalığına karşı koruma sağlar. Kabızlığı da bitirir.

AFRODİZYAK ASLANPERÇEMİ

Aslanperçemi, içeriğindeki elementler ve yüksek orandaki meyve asidi sayesinde iyi bir idrar söktürücüdür. Cinsel iktidarsızlığı ortadan kaldırır. Cinsel hastalıkların önüne geçer. Diş, dil ve damak sağlığını korur. Afrodizyak etkisi vardır. Cinsel hazzı artırır.

SIRRI KAJU

Sevilen kuruyemişlerden kaju fıstığı, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir. Kansızlığı gidermeye yardımcıdır. İçeriğindeki çinko, çocukların gelişimini destekler.