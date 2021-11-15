Uzmanlardan orta yaş kesimine uyarı!

Sağlıklı bir bedene sahip olmanın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Sağlıksız beslenmeye bağlı oluşan kilolar, tansiyon, kalp damar hastalıkları, kolesterol ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalıklar, aşk hayatını da bitiriyor. Bu hastalıkların neden olduğu halsizlik, cinsel isteksizliğe ve iktidarsızlığa neden oluyor.

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Diyetisyen Sevil Nas Şan, hem bu hastalıkların etkisini azaltacak hem de aşk hayatında enerji verecek ipuçlarını sizler için sıralıyor: Gün içinde uzun süre aç kalmayın. Çünkü bu durum, akşam yemeğini daha fazla abartmaya ve kilo artışına neden olur. Ağır yenilen akşam yemeyi, kişiyi yorgun aşkı yarım bırakır. Düzenli olarak su, taze meyve suyu, maden suyu, beyaz çay, yeşil çay gibi sağlıklı içecekler tüketin. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapın. Her öğün protein, posa ve vitamin deposu salata veya sebze, kalsiyum ve protein zengin süt, yoğurt, kefir tüketin. Her gün 1 tabak enginar, dereotu, marul gibi sebzelerden oluşan yemekler tüketin.

ENERJİ VEREN BESİNLER

CİNSEL hayatta mutluluğun yolu, mutfaktan geçiyor. Dyt. Şan, vücuda enerji veren, cinsel gücü artıran besinleri sıralıyor:

CEVİZ: Günlük 2 ile 5 tam arasında tüketilebilir.

KEÇİBOYNUZU: Hastalıklarla mücadele eder. Güç verir.

ÜZÜM PEKMEZİ: Enerji verir. Libidoyu yükseltir.