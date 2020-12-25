Coronavirüs ile mücadelede, sağlıkta hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaran Şehir Hastaneleri, sahip olduğu en son teknoloji, fiziki altyapı, nitelikli yatak kapasitesi ile en büyük katkıyı sağlıyor. Alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir arada olduğu, hizmet kalitesinin yanı sıra nitelikli insan kaynağı ile öne çıkan, mükemmeliyet merkezlerinin adresi olarak gösterilen Şehir Hastaneleri, başvuran hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının tek bir merkezde çözüldüğü yerlerin başında geliyor.
BAŞAKŞEHİR
2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekarenin üzerinde alanıyla, sadece İstanbul'un değil, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm oluyor.
GÖZTEPE
245 bin 667 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu Göztepe Şehir Hastanesi, fiziki alt yapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor. Yakın zamanda 5 bloku açılması planlanan hastane, ilk etapta 80'i yoğun bakım olmak üzere 604 yatak, 175 poliklinik, 27 ameliyathane, 52 acil servis yatak sayısıyla hizmet verecek. Hastane, ikinci etabı tamamlandığında ise 1116 yatak, 239 poliklinik, 28 ameliyathane ve 38 doğumhane kapasitesine sahip olacak.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde; 566 yatak, 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastane, 159 bin metrekarelik kapalı alanda sağlık hizmeti sunuyor.
ÜLKEMİZE 50 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK
2020 yılı pandeminin etkisiyle hepimiz için zor ve farklı deneyimleri yaşadığımız bir yıl oldu. Hızlı ve kesintisiz internete en çok ihtiyacın duyulduğu bir dönem yaşadık. Bugünleri düşünerek ülkemize kazandırdığımız mobilde 1.4 Gbps, sabit tarafta ise 10 Gbps hızları destekleyen altyapımız sayesinde bu süreçten başarıyla geçtik. Tüm dünya için zorlu geçen 2020 yılında tüm koşullara rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. 2020'de toplam yatırımlarımız yaklaşık 9 milyar TL'ye ulaştı.
Güçlü büyümemizi de devam ettirerek 2020 yılı üçüncü çeyreğinde toplam gelirlerimizi yüzde 16,1 artışla 7,6 milyar TL'ye çıkarttık. Üçüncü çeyrekte grup bazında FAVÖK'ümüz 3,4 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjımız 1,3 puan artışla yüzde 44,4 olarak gerçekleşti.
Yılın ilk 9 ayında net faturalı müşteri sayımızı 1,1 milyon artırarak, geçen yıl koyduğumuz her yıl 1 milyon faturalı müşteri hedefimizi yıl bitmeden aştık. Pandemi döneminde de işe alım süreçlerinde herhangi bir duraksama yaşamadık. Hatta dijital ürün ve servislere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulması iş hacmimizde büyük bir artışa neden oldu.
Biz de bunu göz önünde bulundurarak işe alımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Halen yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 binden fazla kişiye iş imkanı sunuyoruz. 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Her yıl 1 milyon yeni faturalı müşteri hedefimiz 2021'de de geçerli olacak. Kuruluşumuzdan bu yana, lisans bedelleri, kule ve baz istasyonları, fiber ekipmanları ve kazıları, veri merkezleri ve yerli ve milli dijital ürünler de dahil olmak üzere ülkemize 50 milyar TL'lik yatırım yaptık ve bu yatırım her geçen gün artıyor.
Üstelik bu 50 milyarın yarısından fazlasını son 5 senede yaptık. 2021'de dahil olmak üzere önümüzdeki 3 senede 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Covid-19 etkilerinin tüm dünyada azalmasının beklendiği 2021'le birlikte ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyat istikrarı, finansal istikrar ile makroekonomik istikrar üzerinde oluşturulan yeni ekonomi politikasının piyasalarda olumlu yansımaları olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin ekonomi tarafında çok önemli bir potansiyeli var. Bu programın da bu potansiyeli ortaya çıkarma noktasında katkısı sağlayacağına inanıyorum.
EKONOMİ BÜYÜYECEK!
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2021 yılında ekonominin yüzde 3-4 aralığında büyüyebileceğini, bankacılık sektörünün TL kredi büyümesinin yüzde 13-15 seviyesinde olabileceğini belirterek, bankaların önceliğinin artan karşılıklar ve azalan gelirlerle mücadele olacağını söyledi.
Ateş, "Bankacılık Söyleşileri" banka ve sektörün Coronavirüs dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi verirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı. 2020 yılı için büyüme beklentilerinin yukarı yönlü olduğunu ancak salgınla beraber ülkelerde; üretimin durması, tüketim ve güvende düşüş ve artan belirsizlikler sebebiyle büyük bir ekonomik kriz yaşandığını ifade eden Ateş, yaşam ve çalışma şekillerinin etkilendiğini söyledi.
Ateş, salgının yol açtığı sağlık krizinin küresel bazda ekonomi, istihdam ve enflasyon göstergeleri üzerinde ağır baskı yaratmaya devam ettiğini aktardı. Ateş, sonuç olarak dünya milli gelirinin yüzde 14'üne, 12 trilyon dolara ulaşan bir mali destek harcaması yapıldığını ve küresel negatif getirili tahvil stokunun 17 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.
YOLUMUZ UZUN!
Üretim ve ihracat başarılarıyla tüm dünyayı şaşırtan Türkiye, yatırım hamlelerine devam ediyor. Milyarlarca dolarlık sağlık, ulaşım, enerji ve otomotiv projelerine imza atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle hem kamu kurumlarınca hem yerli ve yabancı firmalarca sağlıktan enerjiye, ulaşımdan otomotive kadar pek çok alanda mega projeler hayata geçiriliyor.
Geçen yıl hizmete açılan ve İstanbul ile İzmir arasını 3.5 saate indiren İstanbul İzmir Otoyolu, vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. 'Türkiye'nin en akıllı otoyolu' ünvanını taşıyan 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. İlk sürüşü Erdoğan gerçekleştirdi.
İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü ise geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Proje ve çalışmalar sürüyor.
2.4 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ KAZANDI
VAKIFBANK, pandemi sürecinde milyonlarca dijital talebi online platformları üzerinden karşıladı. 2020'de pek çok ürün ve hizmet hayata geçiren VakıfBank, son olarak bireysel mobil bankacılık uygulamasını yenileyerek pek çok işleme tek tuş kolaylığı getirdi. iOS ve Android işletim sistemli cihazlarda son dönemde yapılan yeniliklerle uyumlu hale gelen VakıfBank Mobil, daha kullanıcı dostu oldu. VakıfBank yine bu dönemde, kartı olmayan banka müşterilerinin de self servis internet bankacılık müşterisi olmasını sağladı. Uygulamayla VakıfBank müşterileri, yeni nesil çipli kimlik kartlarını NFC özelliğine sahip mobil cihazlara okutarak internet bankacılığını kullanmaya başladı.
VAKIFBANK Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Pandemi sürecine dijital olarak hazır girmenin avantajlarını müşterilerimizle birlikte yaşadık. Milyonlarca interaktif etkileşim sağladık.
Başlattığımız, self servis bankacılık uygulamamızın da katkısıyla son 1 yıl içinde yaklaşık 2.4 milyon yeni dijital müşteri kazandık. Toplamda 9 milyon dijital müşteri sayısına ve şube dışı kanallardan yapılan işlem sayısında yüzde 95 oranına ulaştık" dedi.
TL ATAĞA GEÇTİ
Önümüzdeki yılın, ekonominin toparlanacağı ve ertelenen hedeflerin yeniden devreye alınacağı bir dönem olacağını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Dünya Bankası'nın küresel ekonomiye ilişkin hazırladığı rapora göre, Türkiye'nin diğer ülkelerin çoğuna kıyasla bu süreçten daha az hasarla çıkacağının kaydedildiğini görüyoruz" dedi. Önümüzdeki süreçte makroekonominin daha da güçlendirileceğine inandığını ifade eden Göktaş, "Bilançoda TL payının artışını destekleyecek nitelikte adımların atılmasıyla birlikte, 2021'de para birimimizin kayıplarını telafi edip, atağa geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.
PLANLARIMIZ HAZIR
Vakıf Katılım olarak 2021 yılı içindeki olası tüm senaryolara karşı planlarının hazır, hedeflerinin belli olduğunun altını çizen Göktaş, şunları söyledi: "Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı büyük bir heyecan ve dinamizmle yürütmeye odaklanacağız. Ekonomimize en yüksek katkıyı sunacak olan ve '4İ' olarak adlandırdığımız 'imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon' alanlarına yönelik faaliyet gösteren tüzel müşterilerimize özel ürün içerikli paketlerin devamını sağlayacağız."
YATIRIMA DEVAM
ARTAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, pandeminin damga vurduğu 2020 yılını değerlendirdi, 2021 planlarını açıkladı. Tüm dünya için zor bir yıl olan 2020'de Coronavirüs salgınının hayatın her alanını doğrudan etkilediğini belirten Çetinsaya, "Ancak dünyadaki dengelerin değiştiği bir dönemin de başlangıcı olarak nitelendirilen bugünlerin ülkemiz adına büyük fırsatlara gebe olduğu kanaatindeyim. Türk insanının çalışma azmini, fırsatları değerlendirme yeteneğini salgın döneminde tüm dünya gördü. Medikal ihtiyaçların üretimi noktasında aksamaya uğramadan faaliyet gösteren bir ülke olduk. Aynı dinamikliği daha pek çok sektörde gösterdik. İnşaat sektörü de bu sektörlerden biri oldu" dedi.
REKORLAR KIRILDI
Konut kredi faizlerindeki kampanyaların hızlı bir hareketlilik yaşanmasını sağladığını kaydeden Çetinsaya şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yılların aynı dönemlerine kıyasla satış rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Aralık ayı konut satışı öngörüleriyle birlikte yılın 1.5 milyon konut satışıyla tamamlanması bekleniyor. Bu tablo da bizlere; küresel ölçekte böylesine etkili bir durumda dahi milletimizin çalışma azmini, yatırım fırsatlarını değerlendirmeye yönelik enerjisini, ekonomiye ve sektöre ilişkin güvenini gösteriyor. Artaş İnşaat olarak bizler yıl boyunca yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Avrupa Konutları Çamlıvadi projemizi satışa sunduk ve olumlu geri dönüşler elde ettik. Yeni yıla girerken Avrupa Konutları Çamlıvadi, Atakent 4 ve Yamanevler projelerimizde 12 aya sıfır, 60 aya 0.97 vade oranı ile avantajlı bir kampanya dönemini de başlattık."
HEDEFLERİ AŞTIK
Yılı hedeflerinin de üzerinde bir grafikle tamamladıklarını söyleyen Çetinsaya, "2021'de de yatırımlarımıza devam ederek, katma değerli projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl tüm dünya için hızlı bir toparlanma döneminin başlangıcı olacaktır. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.
HİZMET AĞINI GENİŞLETECEK
C2FO, hizmet ağını genişletiyor. C2FO Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu, 2021'de daha fazla yatırım yaparak Türkiye'nin önde gelen kuruluşları ile ve global müşterilerinin Türkiye iştirakleri ile çalışmalarını genişleteceklerini belirterek, "2021'de 20 milyar lira tutarında faturanın yüklendiği ve 1.000'den fazla yerli tedarikçinin tahsilatlarını hızlandırdığı platform olmayı hedefliyoruz" dedi.
ÜRETİME TİCARETE TAM DESTEK
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Türkiye ekonomisinden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. 2020'de son yüzyılın en büyük salgınının yaşandığını, tüm dünyada sosyal ve ekonomik hayatın her yönüyle etkilendiğini belirten Aydın, "Salgının ekonomideki olumsuz etkilerini sınırlandırmaya yönelik çok yönlü ve genişleyici politikalar geliştirildi. Ülkemizde de bu politikaların uygulamasında bankacılık sektörü çok önemli bir rol üstlendi" diye konuştu. Aydın, şöyle devam etti:
Bankalar, şube ağlarını, operasyon ve dijital altyapı imkanlarını da kullanarak mevduat, kredi ve ödeme hizmetlerini kesintisiz sürdürdü, ödeme sistemleri sağlıklı olarak çalıştırıldı. Ekonomik daralmanın kredi programları ve paketleriyle desteklenerek en aza indirilmesini teminen güçlü bir çaba sarf edildi. Şirketlerin ve bireylerin acil likidite ve kaynak ihtiyaçları uygun imkanlarla karşılandı. Nakit akış döngüsünde aksaklık olmaması için çaba gösterildi. Müşterilere ötelemeler ve/veya yapılandırmalar yoluyla ek süreler verildi. İstihdam sağlayan, döviz kazandıran sektörler ve ihracat hassasiyetle desteklendi.
Ağustos'tan itibaren ekonomi politikası araçlarında ve uygulamasında değişikliklere gidildi. Değişikliklerin amacı finansmankaynak dengesinin sağlanması, TL talebinin desteklenmesi yoluyla piyasalarda istikrarın tesis edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması yoluyla sağlıklı büyüme için uygun bir ortamın hazırlanmasıdır.
Bankacılık sektörü tüm imkanlarıyla üretimin, yatırımın, ihracatın ve ticaretin sürdürülmesini desteklemeye, müşterilerimizin bankacılık hizmetlerini görmeye gayretli şekilde, ilgili kurumlarımızla koordinasyon ve paydaşlarla işbirliği içinde devam edecektir.