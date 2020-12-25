Üstelik bu 50 milyarın yarısından fazlasını son 5 senede yaptık. 2021'de dahil olmak üzere önümüzdeki 3 senede 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Covid-19 etkilerinin tüm dünyada azalmasının beklendiği 2021'le birlikte ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyat istikrarı, finansal istikrar ile makroekonomik istikrar üzerinde oluşturulan yeni ekonomi politikasının piyasalarda olumlu yansımaları olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin ekonomi tarafında çok önemli bir potansiyeli var. Bu programın da bu potansiyeli ortaya çıkarma noktasında katkısı sağlayacağına inanıyorum.