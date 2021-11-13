İşitme, koklama, görme, dokunma ve tatma duyularından herhangi birinde oluşacak problem, ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Yüksek sesle müzik dinleme, ilerleyen yaş hatta enfeksiyonlar işitme kaybına yol açabiliyor. İşitme kaybı hem yaşam kalitesini hem de sağlığı olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Dilaver Özturan, tedavi edilmeyen işitme kaybının Alzheimer'ı hızlandırdığını söylüyor. Şu uyarılarda bulunuyor:



RİSK YÜZDE 9!

İşitme, sosyal hayatla kurulan bağla büyük önem taşıyor. Ancak bu duyuda görülen azalma, başka sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. İşitme kaybı olan kişiler, işitmesi iyi olan kişilere göre sesi anlayabilmek için daha fazla uğraş verdiklerinden, beyin gücünü diğer aktivitelere ayırmakta zorlanıyorlar. İşitme kaybı olanlar, olmayanlara göre Alzheimer'a yakalanma riskinin yüzde 9 daha fazla oluyor.



TESPİTİ KOLAY

Konuşmada gecikme, sesli uyarılara yanıt alamama, TV sesini fazla açma işitme kaybının sinyali olabilir. Tarama testi dışında işitme sinirinden beyindeki merkeze kadar olan yolların elektriksel gücünü ölçen testler de bulunuyor.





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