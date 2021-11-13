Soğuk algınlığı veya pazı sever alerji, bağışıklık mücadelesi ağızda görünür bir etki bırakıyor. Bağışıklık sistemleri tükendiğinde, ağızdaki normal bakteriler ağız içerisindeki dokular üzerinde daha büyük bir zararlı etkiye sahip olabiliyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, bunun ağız içinde artan iltihaplanma, dişlerin etrafındaki diş eti ceplerinin artması ve şişlik ile kendini gösterdiğini söylüyor. Kazak, "Her diş eti enfeksiyonu veya diş apsesi bağışıklık kaynaklarını boşaltır. Bağışıklık sistemindeki eksikliği, diş temizliği ve enfeksiyon veya apsenin tedavisi ile bir dereceye kadar da sıvı alımı, egzersiz, besleyici diyet ile onarabiliriz" diyor.



TİROİTLER PAZI SEVER

Vücut tarafında üretilmeyen ancak besinler yoluyla sağlanan iyot, tiroit hormonu yapımında etkin rol oynuyor. Dr. İsmail Çelik, iyot eksikliğinin yorgunluk, saçlarda dökülme, kabızlık ve depresyon gibi şikâyetlere neden olduğunu söylüyor. Ispanak, pazı, kabak, sarımsak, yumurta, patates, muz ve balık bolca iyot içeriyor.



KUŞKONMAZ ZAYIFLATIR

Folik asit deposu kuşkonmaz, uzun süre tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur. Sindirimi düzenler. Romatizma ve kemik ağrılarını azaltır. Vücutta iltihap oluşumunu engeller. Erken doğum riskini azaltır.



CEVİZ YE UNUTMA

Ceviz, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Prostat, göğüs ve pankreas kanserini engeller.



SU KANSERİ KOVAR

Toplumda sık görülen bir hastalık haline gelen meme kanseri, ihmale gelmiyor. Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, düzenli spor yapmanın bu hastalıktan korunmada büyük önem taşıdığını belirtiyor. "20 yaşından sonra kendi kendini muayene etmek, 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmek gerekir. Ayrıca günde iki buçuk-üç litre su içmek, lifli gıdalar tüketmek, düzenli spor yapmak, sigaradan kaçınmak ve stresten uzak durmak gerekir" diyor.



DEPRESYONA SICAK ÇİKOLATA

Sıcak çikolata, sadece içinizi ısıtmakla kalmaz. Bağışıklık sistemini destekler. Antidepresana iyi gelir. Kanseri tedavi etmek için kullanılır. Kilo vermeye yardımcıdır. Diş çürümesini önler.



BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Domates, kuru üzüm: Potasyum zengini ıspanak, domates, kuru üzüm, yoğurt ve süt işitme kaybını engelliyor.

Ispanak, brokoli: Folik asit zengini bu besinler İyi bir dolaşım, iç kulaktaki tüysü hücrelerin sağlıklı ve düzgün çalışmasını sağlıyor.

Enginar: Gürültüye bağlı işitme kaybını engelliyor.

Kaju, badem: Çinko deposu fıstık, ceviz gibi yemişler işitme kaybını önlüyor.