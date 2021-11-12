Dinmeyen öksürük astıma işaret! 8 haftadan uzun süren öksürük tehlikelidir

Kış mevsiminde sıkça görülen öksürük çoğu zaman "griptendir" düşüncesiyle önemsenmeyebiliyor. 8 haftadan uzun süren öksürük tehlikelidir. Dinmeyen öksürük, yaşam kalitenizi düşürebilir. Şiddetli öksürük şah damarı yırtılması gibi önemli durumlara yol açabiliyor. İnsanı canından bezdiren öksürük başka hastalıklara işaret edebilir. Astım, KOAH, gizli kalp yetmezliği, bronşit ve tiroit bezi iltihabı bu hastalıklardan bazıları. Uzmanlar, portakal suyunun öksürüğe iyi geleceğini belirtiyor. Öksürüğü geçirmek için evde yapabileceğiniz doğal karışım tarifleri veriyor: Ilık süt ve bal, karabiber çayı, portakal suyu ve badem.
FELÇ YAPMAZ YAĞ!
ABD'de 120 bin sağlık çalışanı üzerine araştırma yapıldı. Sıvı bitkisel yağlar, mısır yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı, soya fasulyesi yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri yüksek olan şeyler ve daha sonra tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan kanola yağı ve zeytinyağı gibi yağların tüketimiyle hastalıkların ilişkisi incelendi. Araştırma sonucunda bitki bazlı yağlar yemenin felç riskini yüzde 12 düşürdüğü açıklandı.
SÜPER BESİNLER
KURUYEMİŞ
Günde 1 avuç fındık yemek, prostat kanserinden korur.
BAKLAGİL
Yüksek oranda çinko içeren fasulye, bakla, nohut, soya, mercimek, bezelye kanserden korur.
YUMURTA
İçerdiği selenyum ile prostat kanseri riskini yüzde 50 oranında düşürür.
SARIMSAK
Prostat kanserinden korur.
SEBZELER
Ispanak, Brüksel lahanası, kırmızı dolmalık biber, havuç, tatlı patates, lahana ve bal kabağı prostat kanseriyle savaşır
MEYVELER
Kiraz, erik, papaya, greyfurt ve portakal gibi meyveler, bağışıklığı güçlendirir. Prostata kalkan olur.