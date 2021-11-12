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    Dinmeyen öksürük astıma işaret! 8 haftadan uzun süren öksürük tehlikelidir

    Grip ve soğuk algınlığı şikayetleri çoğalıyor. Dinmeyen öksürük ise tehlikeli olabiliyor. Astım, koah ve bronşite yol açıyor. 8 haftadan uzun süren öksürük tehlikelidir. Dinmeyen öksürük, yaşam kalitenizi düşürebilir. İşte sizler için derlediğimiz sağlık tavsiyeleri...

    Dinmeyen öksürük astıma işaret

    Kış mevsiminde sıkça görülen öksürük çoğu zaman "griptendir" düşüncesiyle önemsenmeyebiliyor. 8 haftadan uzun süren öksürük tehlikelidir. Dinmeyen öksürük, yaşam kalitenizi düşürebilir. Şiddetli öksürük şah damarı yırtılması gibi önemli durumlara yol açabiliyor. İnsanı canından bezdiren öksürük başka hastalıklara işaret edebilir. Astım, KOAH, gizli kalp yetmezliği, bronşit ve tiroit bezi iltihabı bu hastalıklardan bazıları. Uzmanlar, portakal suyunun öksürüğe iyi geleceğini belirtiyor. Öksürüğü geçirmek için evde yapabileceğiniz doğal karışım tarifleri veriyor: Ilık süt ve bal, karabiber çayı, portakal suyu ve badem.



    FELÇ YAPMAZ YAĞ!
    ABD'de 120 bin sağlık çalışanı üzerine araştırma yapıldı. Sıvı bitkisel yağlar, mısır yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı, soya fasulyesi yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri yüksek olan şeyler ve daha sonra tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan kanola yağı ve zeytinyağı gibi yağların tüketimiyle hastalıkların ilişkisi incelendi. Araştırma sonucunda bitki bazlı yağlar yemenin felç riskini yüzde 12 düşürdüğü açıklandı.



    SÜPER BESİNLER
    KURUYEMİŞ
    Günde 1 avuç fındık yemek, prostat kanserinden korur.
    BAKLAGİL
    Yüksek oranda çinko içeren fasulye, bakla, nohut, soya, mercimek, bezelye kanserden korur.
    YUMURTA
    İçerdiği selenyum ile prostat kanseri riskini yüzde 50 oranında düşürür.
    SARIMSAK
    Prostat kanserinden korur.
    SEBZELER
    Ispanak, Brüksel lahanası, kırmızı dolmalık biber, havuç, tatlı patates, lahana ve bal kabağı prostat kanseriyle savaşır
    MEYVELER
    Kiraz, erik, papaya, greyfurt ve portakal gibi meyveler, bağışıklığı güçlendirir. Prostata kalkan olur.



        AŞK OLSUN HARDAL
        Hardal bitkisi cinsel sorun yaşayanların çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıp mutluluk verir. Cildin parlak ve canlı görünmesini yol açar. Kemik sağlığını iyileştirir.



        HAFIZAYA KABAK
        Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir. Hormonları uyarır. Diyabeti bitirir.



        İLTİHAPLARA PIRASA
        Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Cildinizin parlak görünmesini sağlar.



            BADEMLE CİLDİNİ KORU
            Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Zayıflamaya yardımcı olur.
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            Haberler Sağlık Dinmeyen öksürük astıma işaret! 8 haftadan uzun süren öksürük tehlikelidir
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