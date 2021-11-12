Dinmeyen öksürük astıma işaret! 8 haftadan uzun süren öksürük tehlikelidir





FELÇ YAPMAZ YAĞ!

ABD'de 120 bin sağlık çalışanı üzerine araştırma yapıldı. Sıvı bitkisel yağlar, mısır yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı, soya fasulyesi yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri yüksek olan şeyler ve daha sonra tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan kanola yağı ve zeytinyağı gibi yağların tüketimiyle hastalıkların ilişkisi incelendi. Araştırma sonucunda bitki bazlı yağlar yemenin felç riskini yüzde 12 düşürdüğü açıklandı.