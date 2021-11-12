Domates&lahana kansere veda

Prostat kanseri, özellikle 40 yaşından sonra erkekleri tehdit ediyor. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve fazla kilolar prostat kanserinin görülme riskini artırıyor. Her yıl dünyada 1 milyonu aşkın erkeği yakalıyor. Kanserlerin yüzde 30'u sigaraya, yüzde 35'i ise sağlıksız beslenmeye bağlı olarak görülüyor. Türkiye'de her 5 erkekten 1'i prostat kanserine yakalanıyor. Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, kansersiz bir hayatın mümkün olduğunu belirtiyor. Şunları söylüyor:



ERKEN YAKALAYIN!

İdrar yaparken zorlanma, sık sık idrara çıkma, idrarda kan, bel ağrısı ve kilo kaybı ile belirti veren prostat kanseri erken tanı ile tedavi edilebiliyor. Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi, hormon tedavisi, ışın tedavisi ve cerrahi tedavi yer alıyor. Hastanın durumuna göre en uygun tedavi şekline doktorlar karar veriyor. Tüm bu tedavilerdeki amacı kanserli hücreleri yok etmek oluşturuyor. Kanserden korunmanın ilk yolu sağlıklı beslenme alışkanlıklara sahip olmaktan ve egzersiz yapmaktan geçiyor. Burada anne babalara daha çok görev düşüyor. Çocukluktan itibaren sağlıklı beslenen kişilerde kanser vakası daha az görülüyor.